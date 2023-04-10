Квітень, 10 в 17:10

З початку 2023 року до Православної церкви України приєдналися 63 релігійних організації, які раніше належали до УПЦ МП. Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення й до кінця 2022 року до ПЦУ перейшло 214 релігійних громад.

Майже третина церков, що перейшли до ПЦУ, розташовані на Київщині (20). Серед лідерів також Вінничина та Хмельниччина, де по десять релігійних установ перейшли до Православної церкви України.

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Ресурс зазначає, що деякі церкви ігнорують законодавчу норму та не відображають свої зв’язки з Росією у своїй назві. На виконання вимог закону, Мін’юст почав інформувати про це, зазначаючи у назві установи в Єдиному державному реєстрі “Не вказано про приналежність до Російської православної церкви”.

Повідомляється, що три релігійні установи у Чернігівській області, намагаючись приховати свої зв’язки з РФ, всупереч вимог закону самочинно виправили назву від Мін’юста на минулу.

Загалом зараз в Україні налічується 8 505 церков, підпорядкованих УПЦ МП. Лідерами серед регіонів за кількістю таких релігійних установ залишаються Донеччина (683 церкви), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563), Дніпропетровщина (527) та Закарпаття (492).

10 квітня стало відомо про перехід двох храмів УПЦ МП до ПЦУ у Нетішині Хмельницької області. Напередодні у місті сотні жителів зібралися на площі, щоб проголосувати за перехід Собору Ікони Божої Матері Неопалима купина та церкви Святої Параскеви до юрисдикції ПЦУ.

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Джерело: Опендатабот