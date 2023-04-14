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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ФБР заарештувало Джека Тейшейра, підозрюваного у витоку документів Пентагону – CNN

Пентагон
Фото: Getty Images

ФБР заарештувало Джека Тейшейру 13 квітня після витоку секретних документів, які були розміщені в Інтернеті.

Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника, знайомого з цим питанням.

Джек Тейшейра, якому 21 рік, служить у Національній повітряній гвардії штату Массачусетс. Його арешт послідував за стрімким пошуком американським урядом особи автора витоку, який розмістив секретні документи на платформі соціальних мереж, популярній серед любителів відеоігор.

У четвер газета The New York Times уперше назвала Тейшейру лідером групи, в якій було розміщено цілу купу секретних документів.

Раніше ФБР звузило коло осіб, які, на їхню думку, можуть бути відповідальними за витік інформації, і останніми днями проводить допити, повідомили раніше CNN дві людини, обізнані в цьому питанні.

Попри велику кількість людей, які мали доступ до документів, слідчі змогли виділити невелику кількість людей для більш ретельного вивчення завдяки криміналістичному сліду, залишеному людиною, яка розмістила документи. За словами людей, знайомих зі справою, слідчі працюють над створенням версії для судового переслідування.

Новина доповнюється…

Джерело: CNN
Пентагон, США, ФБР
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