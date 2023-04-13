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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Любитель зброї, який працював на військовій базі: видання WP дізналося, хто стоїть за витоком документів США

Пентагон
Фото: Getty Images

За масштабним витоком “секретних документів” США і НАТО, у яких ідеться про втрати російської та української армій та перспективи війни, стоїть “молодий любитель зброї”.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Зазначається, що цей молодик поділився нібито секретними документами на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord – у закритій групі приблизно 200 осіб, яких об’єднує “взаємна любов до зброї, військового спорядження і Бога”. Потрапити до цієї групи можна тільки за запрошенням.

Торік ніхто з цієї групи не звернув особливої уваги, коли користувач OG опублікував допис, сповнений дивних абревіатур і жаргону. Людина під ніком OG стверджувала, що знає секрети, які уряд приховує від звичайних людей.

Далі пішли сотні інших повідомлень, які являли собою майже дослівні розшифровки секретних документів розвідки.

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OG стверджував, що привіз ці документи додому з роботи на “військовій базі”.

Користувач OG також говорив, що робочий день він проводив у приміщенні, яке охороняється, де заборонені мобільні телефони та інші електронні пристрої, котрі могли бути використані для документування секретної інформації.

У документах містилися надсекретні звіти про місцеперебування та пересування високопоставлених політичних лідерів і тактична інформація про військові сили; геополітичний аналіз, відомості про втручання інших країн у вибори.

The Washington Post вдалося поспілкуватися з деякими користувачами платформи Discord. Двоє хлопців сказали, що знають справжнє ім’я OG, а також штат, у якому він живе і працює, але відмовилися поділитися цією інформацією.

Зараз ФБР активно шукає джерело витоків. Пентагон організував власну внутрішню перевірку. У заяві компанії Discord йдеться, що вона співпрацює з правоохоронними органами.

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Останні документи, які скинув OG, це детальні схеми бойових дій в Україні та надзвичайно секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських електростанціях.

Також OG опублікував начерки потенційних траєкторій північнокорейських балістичних ядерних балістичних ракет, які можуть досягти США.

“Зливи” OG давали уявлення про те, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російські Збройні сили. Наприклад, була інформація, що Єгипет хотів продати Росії десятки тисяч ракет для важкої артилерії.

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OG наполягав на тому, що він не працює в інтересах будь-якої країни.

Попри те, що чат геймерів на Discord був закритим і всі розуміли, що публікованою інформацією не можна ніде ділитися, все ж документи просочилися в мережу.

У середині березня OG перестав публікувати “витоки”. А ось у квітні в російських Telegram-каналах і платформі оголошень 4chan стали з’являтися грубо підроблені документи про війну в Україні. Там, серед іншого, значно збільшили кількість загиблих воїнів ЗСУ і применшили кількість ліквідованих російських військових.

Один із членів чату геймерів на Discord заявив, що після відкритої публікації цих документів у New York Times OG прибув на сервер “у сказі”.

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Любитель зброї, який працював на військовій базі: видання WP дізналося, хто стоїть за витоком документів США

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Документи, НАТО, США
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