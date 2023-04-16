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Ілля Нежигай, редактор стрічки

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16 Квітня, 1:10

Армія РФ завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області

Російська армія в ніч проти Великодня завдала авіаудару по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– Надвечір Великодня російська армія вчергове нанесла ураження з повітря по прикордонню Чернігівської області. Близько 23:30 (15 квітня, – Ред.) зафіксовано авіаудар по підприємству в м. Семенівка, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі на місці працюють правоохоронці, а рятувальники ДСНС ліквідують пожежу, яку спричинив авіаудар.

16 Квітня, 0:31

На Херсонщині хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета й отримав травми

У Херсонській області місцевий житель дістав поранення через гру зі знайденим гранатометом. 18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, подія сталася у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

У військовій адміністрації зазначили, що він вирішив ближче роздивитися знахідку та випадково вистрілив зі зброї.

Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

В ОВА закликають жителів не чіпати зброю, вибухівку, набої, а сповістити військових, правоохоронців або рятувальників, щоб не наражати цивільних людей на зайву небезпеку.

Війна в Україні
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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