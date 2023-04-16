Війна в Україні

16 Квітня, 0:31

На Херсонщині хлопець вистрілив зі знайденого гранатомета й отримав травми

У Херсонській області місцевий житель дістав поранення через гру зі знайденим гранатометом. 18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, подія сталася у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

У військовій адміністрації зазначили, що він вирішив ближче роздивитися знахідку та випадково вистрілив зі зброї.

Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу.

В ОВА закликають жителів не чіпати зброю, вибухівку, набої, а сповістити військових, правоохоронців або рятувальників, щоб не наражати цивільних людей на зайву небезпеку.