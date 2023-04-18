Росіяни точно готуються до чергового жесту на Херсонщині – Гуменюк

Росіяни точно готуються до чергового “жесту доброї волі” на лівобережжі Херсонської області.

Такими думками в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини поділилася керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Нині українські військові спостерігають за активною оборонною діяльністю окупантів на лівому березі Дніпра.

Російські загарбники там зараз зайняті інженерним облаштуванням першого, другого та третього рубежів оборони.

Крім того, росіяни намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними.

Наразі окупанти прагнуть замінувати майже все узбережжя.

– Це, як вже кажуть херсонці на правому березі, – народна прикмета. Росіяни точно готуються до чергового жесту, тому що те, що вони спакували та повідправляли намародерене майно, запаслись цивільним одягом і мінують території, однозначно свідчить про їхню підготовку, – говорить Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що вислів жест доброї волі з’явився після того, як українські захисники змусили російських загарбників залишити острів Зміїний 30 червня 2022 року.

У Міноборони РФ спішну евакуацію залишків російського гарнізону з острова назвали “кроком доброї волі”, зазначивши, що їхні війська “завершили виконання завдань”.

До слова, так само, як зараз росіяни мінують лівобережжя Херсонської області, окупанти робили й перед тим, як до Херсону 11 листопада зайшли Збройні сили України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Наталія Гуменюк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.