Війна в Україні

Підготовка до контрнаступу ЗСУ та пожежа у Тюмені: 419-й день війни (онлайн)
В ЄС стало менше українців, яким надають тимчасовий захист – Євростат
Кількість громадян України, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась в 19 із 26 держав Європейського Союзу.
За даними Євростату, найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям у лютому надала Німеччина – 25 125 осіб, Польща (24 905), Чехія (9 775 громадян) та Румунія (7 920 людей).
Біля повітряного простору НАТО перехопили російські літаки
Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки, що перебували поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.
Літаки РФ перехоплювали винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила Ріхтофен ВПС Німеччини.
Один з російських літаків вдалося ідентифікувати як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, що прямував до Калінінградської області.
Заступниця очільника МО пояснила, навіщо РФ створює інформаційні вкиди
Ворог інформаційно робив акцент на втратах України, зокрема, у боях за Бахмут та в передмісті, ставлячи за мету сформувати недовіру до рішень військового керівництва та перекласти провину за вбитих українців.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Вони й цифри фейкові поширювали, і кладовища наші показували, і нашими словами про них переказували як нібито в нас байдуже ставляться до тіл загиблих. Ще один марно створений російський наратив. Річ у тім, що такі кричущі факти війни неможливо перебити перекручуванням реальності у соцмережах чи ЗМІ, – зазначила вона.
Стало відомо, скільки ракет Україна отримала до перших РСЗВ HIMARS
Країни-союзники надали 24 ракети до перших двох реактивних артилерійських систем HIMARS, які Україна використовувала для знищення російських складів з боєприпасами та інших важливих об’єктів армії РФ.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у документальному фільмі Рамштайн: музика перемоги телеканалу ICTV.
– Перші дві установки HIMARS – до них ми отримали 24 ракети всього. Це було свідомо, щоб подивитися, наскільки ми толково спроможні застосовувати, вибирати правильні цілі, – розповів очільник Міноборони України.
У Тюмені спалахнула масштабна пожежа: причини поки невідомі
У російському Тюмені сталася масштабна пожежа – небо осяяла заграва червоного полум’я.
Про це пишуть у ЗМІ та публікують відповідні фото та відео. На кадрах кажуть, шо горить трава. Офіційної інформації щодо причини та наслідків пожежі наразі немає.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко