Війна в Україні

18 Квітня, 0:11

Біля повітряного простору НАТО перехопили російські літаки

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки, що перебували поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.

Літаки РФ перехоплювали винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила Ріхтофен ВПС Німеччини.

Один з російських літаків вдалося ідентифікувати як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, що прямував до Калінінградської області.