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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Близько 40% з них загинули: названо кількість зниклих безвісти українських військових

Близько 40% з них загинули: названо кількість зниклих безвісти українських військових
Фото: Генштаб ЗСУ

Зниклими безвісти вважаються понад 7 тис. українських військовослужбовців, станом на квітень 2023 року. Україна розраховує, що ці люди перебувають у полоні та залишаються живими.

Про це заявив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Кількість така дійсно є – трохи більше ніж 7 тис. осіб. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, все ж полонені, – зазначив він.

Котенко вважає, що близько 60-65% із зазначених 7 тис. зниклих безвісти військовослужбовців перебувають у полоні, а інші, ймовірно, могли загинути.

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Війна в Україні, військовослужбовці, полон, українські військові
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