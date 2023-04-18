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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримала від Німеччини ЗРК Patriot та снаряди до нього

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Україна отримала від Федеративної Республіки Німеччина новий пакет військової допомоги, куди увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Пакет допомоги ФРН включає:

  • ЗРК Patriot та снаряди до нього;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 2 автомобілі прикордонної служби.

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Війна в Україні, Німеччина
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