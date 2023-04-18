Україна отримала від Федеративної Республіки Німеччина новий пакет військової допомоги, куди увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Пакет допомоги ФРН включає:

ЗРК Patriot та снаряди до нього;

16 вантажівок Zetros;

2 автомобілі прикордонної служби.

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