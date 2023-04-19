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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Одесі можуть закрити всі пляжі в курортному сезоні 2023 року

В Одесі можуть закрити всі пляжі в курортному сезоні 2023 року

Військові направили інформацію представникам влади Одеської області про недоцільність початку курортного сезону в регіоні.

Про це керівник Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила під час брифінгу в медіацентрі Україна-Одеса.

Її запитали, як проходитиме курортний сезон, зокрема в Одесі. Питання стосувалося, зокрема, того, що торік військові вже повідомляли про неможливість використання морських пляжів через російсько-українську війну, але підприємці все ж готують до відкриття прибережні клуби, ресторани тощо.

– Відкриття курортного сезону недоцільне. Ми надіслали представникам місцевої влади інформацію, які загрози можуть бути… З нашого боку наполягатимемо на забезпеченні безпеки людей – бомбосховища, спостереження за водною поверхнею. Ми розуміємо, що регіон має розвиватися. Але безпека на передньому плані, – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що наразі очікується рішення Одеської ОВА, яка уповноважена в цьому випадку визначити для населення, як усе має відбуватися.

Нагадаємо, минулорічний пляжний сезон в Одесі через повномасштабне вторгнення Росії був під забороною, оскільки узбережжя міста перетворилися на оборону лінію через присутність російських кораблів у Чорному морі.

В акваторії Чорного моря були розміщені міни, через що була присутня підвищена мінна небезпека.

Втім, деякі з громадян України все ж проігнорували заборону, що призвело до низки трагедій.

Наприклад, на пляжі бази відпочинку Рута, розташованої в курортній Затоці, розірвалася протикорабельна міна, яку прибило до берега. Попри заборони і застереження, там відпочивали десятки людей, в результаті чого загинуло щонайменше три людини.

Представник Одеської ОДА Сергій Братчук регулярно звітує про випадки, коли українці гинуть від мін на узбережжі.

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Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Війна в Україні, курорти, Одеса, Пляж, Пляжі України, Пляжний сезон
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