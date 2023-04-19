Военные направили информацию представителям власти Одесской области о нецелесообразности начала курортного сезона в регионе.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса.

Ее спросили, как будет проходить курортный сезон, в частности в Одессе. Вопрос касался, в частности, того, что в прошлом году военные уже сообщали о невозможности использования морских пляжей из-за российско-украинской войны, но предприниматели все же готовят к открытию прибрежные клубы, рестораны и тому подобное.

— Открытие курортного сезона нецелесообразно. Мы отправили представителям местной власти информацию, какие угрозы могут быть… С нашей стороны будем настаивать на обеспечении безопасности людей — бомбоубежища, наблюдение за водной поверхностью. Мы понимаем, что регион должен развиваться. Но безопасность на переднем плане, — отметила Гуменюк.

Она добавила, что сейчас ожидается решение Одесской ОВА, которая уполномочена в этом случае определить для населения, как все должно происходить.

Напомним, прошлогодний пляжный сезон в Одессе из-за полномасштабного вторжения России был под запретом, поскольку побережья города превратились в настоящие рубежи обороны из-за присутствия российских кораблей в Черном море.

В акватории Черного моря были размещены мины, из-за чего присутствовала повышенная минная опасность.

Впрочем, некоторые из граждан Украины все же проигнорировали запрет, что привело к ряду трагедий.

Например, на пляже базы отдыха Рута, расположенной в курортной Затоке, разорвалась противокорабельная мина, которую прибило к берегу. Несмотря на запреты и предостережения, там отдыхали десятки людей, в результате чего погибло по меньшей мере три человека.

Представитель Одесской ОГА Сергей Братчук регулярно отчитывается о случаях, когда украинцы гибнут от мин на побережье.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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