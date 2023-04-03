Квітень, 03 в 16:19

Щоб стати членом НАТО, Україна спершу має перемогти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Про це заявив сьогодні на пресконференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він запевнив, що позиція військового блоку щодо заявки України не змінилася і полягає в тому, що наша держава зрештою стане членом НАТО.

Зараз дивляться

– Позиція НАТО залишається незмінною: Україна стане членом блоку. Водночас ми всі маємо розуміти, що головний фокус зараз – гарантувати, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі. Без перемоги України як незалежної держави питання про членство не матиме значення. Отже, перший крок у напрямі будь-яких відносин України та НАТО – гарантувати, що Україна переможе, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що саме тому союзники по НАТО надають нашій країні військову допомогу. І на завтрашній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку обговорюватиметься подальша підтримка.

Міністри мають погодити довготривалу програму допомоги. І йдеться не лише про термінові потреби Києва для захисту від повномасштабної агресії РФ, а й про наближення України до НАТО шляхом впровадження реформ, продовження модернізації оборонних інституцій (включно з боротьбою з корупцією), перехід до натовських доктрин і стандартів озброєння.

– Ми дивимося, як розвивати наші політичні відносини з Україною, як ми продовжуватимемо надавати підтримку в проведенні довгострокових реформ… Усе це наближатиме Україну до НАТО. Для НАТО важливо демонструвати, що двері альянсу залишаються відкритими, – пояснив Столтенберг.

Як відомо, 30 вересня минулого року президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на пришвидшений вступ України до НАТО.

Київ хотів би, щоб процес вступу відбувався за прикладом Фінляндії та Швеції, оминаючи етап плану дій щодо членства.

У липні цього року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на який Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського.

Джерело: Twitter Єнса Столтенберга