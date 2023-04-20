Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Це був не наш супутник – у NASA прокоментували таємничий спалах над Києвом
Спалах, який близько 22:00 19 квітня було зафіксовано в Києві, не пов’язаний з падінням космічного супутника NASA.
Про це в коментарі ВВС повідомив представник управління комунікацій NASA Роб Маргетта.За його словами, їхній супутник на той час все ще перебував на орбіті і мав увійти в атмосферу Землі лише вночі.
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