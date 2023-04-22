У другій половині дня 21 квітня на американській авіабазі в Німеччині завершилось чергове засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої як формат Рамштайн.

За підсумками зустрічі Україна отримає нову партію озброєння, хоч і не все, що очікувалось напередодні саміту.

Це засідання Рамштайну стало 11-м, і на ньому Києвом вкотре підіймалось питання поставок сучасних літаків західного зразка. Втім, партнери України наразі не готові ухвалити таке рішення.

До чого змогли дійти держави під час засідання чергової групи з оборони України – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Які були пріоритети зустрічі

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що на цьому Рамштайні ключовими стануть питання протиповітряної оборони, боєприпасів та засобів підтримки.

На думку очільника Пентагону, сьогодні Україні терміново потрібна допомога у захисті громадян, інфраструктури та військ від загрози російських ракетних ударів.

Водночас глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що сьогодні учасники зустрічі проаналізують вже надану допомогу, обговорять стратегію на поточний рік та нагальні потреби українського війська.

Також, ще перед зустріччю країн-учасників Рамштайну, президент Володимир Зеленський казав, що очікує від засідання “рішень, які відповідатимуть доволі амбітним перспективам на полі бою”. Український лідер, зокрема, наголосив на необхідності забезпечення ЗСУ зброєю та боєприпасами.

Напередодні засідання Контактної групи з оборони України як міністр оборони Резніков, так і президент Зеленський вказували на необхідність забезпечення українських льотчиків сучасною бойовою авіацією.

Чого вдалось досягти

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що під час засідання країни-партнери України, а саме Німеччина та Польща, погодились створити центр з обслуговування німецьких танків Leopard у Польщі.

Крім того, у європейських країнах буде подовжено навчання українських військовослужбовців, як загальним військовим навичкам, так і опануванню західного озброєння. Так, наприклад, міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками Рамштайну повідомив, що в Німеччині найближчими тижнями розпочнуться навчання українських екіпажів на американських танках M1 Abrams. Очікується, що до осені буде навчено близько 250 танкістів, що зможуть користуватись основними бойовими танками США.

Загалом, повідомив глава Пентагону, Україна отримає 230 танків від західних партнерів.

– Колективні зусилля досягли величезних змін на полі бою, бо лише за кілька місяців Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та іншого обладнання та боєприпасів, щоб підтримати дев’ять нових бронетанкових бригад, – сказав він.

Крім того, Канада, яка також брала участь у засіданні, погодилась надати Україні обладнання для військових, а саме радіостанції, снайперські гвинтівки та мостоукладачі.

Ллойд Остін також повідомив, що Німеччина та Нідерланди погодились надати Україні мінні трали, паливозаправники, транспортні засоби та інше важке обладнання. Остін не уточнив ані вид цієї техніки, ані її кількість.

Учасникам зустрічі також вдалось досягти консенсусу щодо ракет до засобів протиповітряної оборони. Примітно, що саме про дефіцит цих снарядів писала західна преса, вказуючи, що ця інформація стала публічною після витоку секретної документації з Пентагону.

– Багато учасників нинішньої зустрічі також підтримали пропозицію щодо надання ракет до ППО та іншого важкого озброєння, – сказав Ллойд Остін.

Крім навчання українських танкістів, продовжаться навчання й українських операторів ППО.

За підсумками засідання глава Пентагону вкотре повторив, що західні партнери будуть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде існувати така потреба.

Україна отримає літаки?

Для Києва одне з найголовніших питань – досягти перелому в політичній волі партнерів щодо поставок Україні західних військових літаків.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який напередодні засідання Контактної групи був у Києві, казав, що навколо питання західної авіації досі точиться дискусія.

За підсумками цього Рамштайну Ллойд Остін, який очолює Пентагон, заявив, що Україна зараз має більшу потребу в посиленні сил ППО, з чим, за його словами, погодились інші учасники зустрічі.

– Найбільш необхідними зараз для України є наземні системи ППО для того, щоб убезпечити українців від російських масованих ракетних атак. Ми будемо наголошувати саме на цьому. Це є пріоритетом номер один у найближчій перспективі, – сказав Остін.

Водночас глава Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що питання щодо поставок F-16 є “політичним”.

– Вирішувати його буде політичне керівництво, – сказав він за підсумками зустрічі.

Він повторив тезу американського міністра оборони, що сьогодні пріоритетом в озброєнні України є засоби протиповітряної оборони, а не винищувачі.

Чи достатньо цієї допомоги для контрнаступу ЗСУ?

Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі національного марафону Єдині новини каже, що сьогодні інформація про кількість важкоброньованої техніки, яка є на озброєнні України, засекречена, оскільки тоді б про потужності України на полі бою знав ворог.

За його словами, цю ситуацію можна порівняти з наданням Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, щодо яких спочатку була відсутня інформація, а потім з’ясувалось, що всі ці ЗРК, передані від Німеччини, США та Нідерландів, уже перебувають на бойовому чергуванні, захищаючи українське небо.

Водночас Михайло Самусь каже, що засоби ППО, які має Україна, допоможуть знищувати ворожу авіацію РФ на території як окупованого Криму, так і Росії, не кажучи вже про інші тимчасово загарбані окупантами українські території. Це, за його оцінкою, вкрай важливо при реалізації контрнаступальних дій українського війська.

Щодо питання літаків експерт каже, що для України винищувачі F-16 не є заблокованими, хоч ця тема і займе місяці чи роки, тому зараз під час контрнаступу питання авіації не є вирішальним.

На думку Самуся, цей Рамштайн є своєрідним аудитом для країн-партнерів України. Під час зустрічі країни мали обговорити те, “що планувалося з самого початку, які були завдання восени, взимку, і те, які країни брали на себе які зобов’язання”. Зокрема, на засіданні, на думку експерта, країни підіб’ють підсумки “по номенклатурі та висновки щодо того, що ще додати та де прискоритись напередодні весняно-літньої кампанії”.

– Коли ми говоримо про Європу, то там завжди були і є, напевно, певні бюрократичні, політичні та бізнесові проблеми. Інколи вони призводять до зриву. Взагалі, в організації, де 50 учасників, завжди є проблематика управління, менеджменту та координації, хоч формат Рамштайну і є унікальним, – каже експерт.

За його словами, сьогодні засідання Контактної групи мало якраз ухвалити питання щодо майбутніх потреб України.

Говорячи про контрнаступ, генеральний секретар НАТО, який також брав участь у засіданні Рамштайну, повідомив, що українці “готові звільнити ще більше територій”.

– Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше території. Одне з головних питань сьогоднішнього дня полягало в тому, щоб проаналізувати всі можливості, системи, запаси, які потрібні українцям для того, щоб мати змогу відвоювати більше території, – сказав він.

За словами генсека НАТО, метою Організації Північноатлантичного блоку є те, щоб Україна здобула перемогу над агресією РФ та у майбутньому змогла стримати та запобігти новим нападам з боку Росії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.