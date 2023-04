У п’ятницю, 21 квітня, на тлі підготовки України до контрнаступу відбудеться вже одинадцяте засідання у форматі Рамштайн. Показово те, що цими днями виповниться рівно рік, як за ініціативи США міністри оборони країн-союзниць вперше зібралися на подібну зустріч.

Чого очікувати від нової зустрічі 21 квітня – далі в матеріалі.

Рамштайн-11: де відбудуться переговори

Переговори у форматі Рамштайн регулярні і проходять майже щомісяця. Учасники зустрічаються офлайн (на авіабазі в ФРН та в інших місцях, наприклад, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі) або онлайн.

Одинадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group) відбудеться 21 квітня в очному режимі на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Початок переговорів – приблизно об 11:00.

Україну представлятиме міністр оборони Олексій Резніков. Загалом очікується участь близько 50 країн світу. Також прибуде генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Близько 11:00 Ллойд Остін виступить зі вступною промовою. А на 17:30 запланована спільна пресконференція глави Пентагону та Марка Міллі.

Згідно з повідомленням Пентагону, учасники Рамштайну-11 обговорять війну в Україні та скоординують подальші поставки “засобів, необхідних для захисту від агресії РФ, що триває”.

Українська сторона на зустрічі повідомить союзникам про ситуацію на фронті.

Ключовою тезою переговорів зазвичай є те, що союзники готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Перед кожним засіданням у форматі Рамштайн країни-учасниці анонсують нові пакети військової допомоги. Цього разу Сполучені Штати оголосили про пакет на $325 млн, до якого увійшли боєприпаси для артилерійських систем HIMARS та артилерійські снаряди.

А Нідерланди та Данія анонсували поставку Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва (на додачу до раніше анонсованих 100 машин Leopard 1). Щоправда, доставити їх можуть лише на початку 2024 року.

Ключові пріоритети та очікування України

Судячи із заяв представників української влади, серед пріоритетів Києва на Рамштайні-11 – системи ППО та боєприпаси до них, поставки бронетехніки та снарядів для артилерії, сучасні винищувачі, ракети більшої дальності.

Так, президент Володимир Зеленський днями заявив, що очікує від нового Рамштайну “ґрунтовних рішень, які відповідатимуть доволі амбітним перспективам на полі бою”. Він наголосив, що союзники зараз мають бути “максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами”, щоб прискорити перемогу над РФ. Крім того, Зеленський нагадав, що поки партнери зволікають у питанні зброї, українські воїни віддають свої життя.

А в нещодавній розмові зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті президент порушив питання винищувачів F-16, далекобійної зброї та додаткової артилерії.

Пріоритети України напередодні Рамштайну-11 окреслив міністр оборони Олексій Резніков. Першочерговим завданням він назвав швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. А для цього потрібні сучасні винищувачі.

Дещо раніше Резніков повідомив, що, крім захисту неба, пріоритетами України на Рамштайні-11 також є: створення “броньованого кулака” та забезпечення боєприпасами.

За даними Голосу Америки, під час нещодавнього візиту до США український прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі з Ллойдом Остіном нагадав, що Україна потребує винищувачів F-15 і F-16 та ракет більшої дальності.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що очікують від наступного Рамштайну “гарних новин про літаки”, що дозволило б робити кроки щодо навчання пілотів, техніків та офіцерів бойового управління.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував п’ять пріоритетів щодо озброєння напередодні Рамштайну-11: снаряди; безпілотна авіація; ракети підвищеної дальності; сучасна авіація – американські винищувачі F-16 та штурмовики А-10; ремонтна база і логістика.

Що розглядатиме Рамштайн-11

Варто розуміти, що формат Рамштайн – це зустріч, на якій по суті оголошують рішення, уже ухвалені урядами країн-учасниць. На затвердження поставок того чи іншого озброєння впливають його вартість та наявність, складність обслуговування, внутрішньополітичні фактори.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV зазначив, що головними темами на Рамштайні-11 будуть потреби української армії перед контрнаступом. Йдеться про:

Військовий експерт нагадав, що Сполучені Штати ще на початку лютого анонсували надання Україні високоточних далекобійних снарядів GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані до 150 км.

Однак тепер нам потрібні далекобійні ракети, які б могли вражати цілі на відстані 200–300 км. Мусієнко не виключає, що союзники зрештою можуть надати і їх.

Ракети більшої дальності дозволять ЗСУ руйнувати логістику російських окупантів, які відсунули свої склади та пункти керування на таку відстань, щоб до них не діставали реактивні артилерійські системи HIMARS.

Коментуючи заяву Олексія Резнікова, що одним із пріоритетів є створення “броньованого кулака”, Мусієнко пояснив, що йдеться як про пришвидшення поставок вже обіцяного озброєння, так і про додаткові поставки. Адже під час боїв ворог може уражати наявну в ЗСУ бронетехніку, тож запаси потрібно поновлювати.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив Фактам ICTV, що Рамштайн-11 буде, швидше, стандартним засіданням: в тому сенсі, що “не буде чогось неочікуваного, якогось сюрпризу”.

Серед можливих тем нового Рамштайну він назвав:

Що ж стосується далекобійних ракет, то, на думку експерта, “за рівень GLSDB поки що навряд чи вийдемо”, тобто союзники навряд нададуть ракети більшої дальності, ніж на 150 км.

На думку військового експерта, затверджене на Рамштайні-11 озброєння матиме вплив на поле бою в середньостроковій та довгостроковій перспективі. І до початку контрнаступу ЗСУ союзники можуть не встигнути передати ту чи іншу номенклатуру озброєння чи техніки (за підсумками засідання 21 квітня), оскільки цей процес “відбувається не так швидко”.

Сучасні літаки: чого очікувати

За рік існування формату Рамштайн вдалося створити так звану танкову коаліцію. Однак ще одне завдання залишається невирішеним – це сучасні бойові літаки, які б посилили наступальні можливості Збройних сил України на землі.

До того ж авіація є складником системи протиповітряної оборони. Західні винищувачі допомогли б знищувати російські літаки, які тероризують Україну керованими авіабомбами.

На початку квітня під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення авіаційної коаліції для України.

Цю тему піднімав у березні й командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук під час симпозіуму за участю членів НАТО. Він закликав створити авіаційну коаліцію під гаслом: Перемога на землі кується в небі!

• Що кажуть у Повітряних силах

Поки що Україна отримала від Польщі та Словаччини радянські винищувачі МіГ-29. Однак у ЗСУ пояснювали, що для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу у повітрі над ворогом.

Це могли б, наприклад, забезпечити багатофункціональні легкі винищувачі F-16.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що саме F-16 вважаються “найкращим кандидатом”, який може стати основним бойовим літаком ЗСУ. За його словами, переговори щодо поставок літаків ведуться постійно.

Він нагадав, що два українські пілоти нещодавно успішно пройшли тестування своїх навичок у США. Згідно з оцінкою американських партнерів, для українців програма перенавчання на літаках F-16 може бути скорочена.

За словами Ігната, “знадобиться значно менше, ніж пів року, щоб наші льотчики опанували ці літаки”.

– Щойно буде ухвалено саме рішення (про поставку літаків, – Ред.), одразу на другий день командувач відправить їх на навчання. Тому що нам немає коли зволікати, треба захищати країну, – заявив речник.

Ігнат уточнив, що на початковому етапі може йтися “про ескадрилью чи кілька ескадрилей” сучасних винищувачів. Загалом же Україна потребує близько 4–5 бригад багатофункціональних літаків у довгостроковій перспективі (у мирний час).

Він зазначив, що саме авіація є основною ударною силою, яка може кардинально змінити ситуацію на фронті, зокрема і під час контрнаступу.

• Що кажуть експерти

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що на засіданні Рамштайну-11 “можуть бути сформовані вже якісь перші контури авіаційної коаліції”. Отже, виникатиме питання, яку номенклатуру ракет до сучасних літаків надавати Україні.

Наскільки критичною є відсутність західних винищувачів для контрнаступу ЗСУ, залежить лише від того, за яким сценарієм він відбуватиметься, пояснив експерт. І чи є першочерговою роль авіації в цьому плані.

А військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Україна зрештою отримає західні винищувачі, однак наразі “не видно передумов, що буквально в найближчі кілька тижнів вони можуть з’явитися в Україні”.

Експерт додав, що компенсувати відсутність літаків під час контрнаступу ЗСУ хоча б якось можуть сучасні засоби ППО та далекобійні ракети.

Експерт нагадав, що Росія під час повномасштабної війни мала перевагу в повітрі над Україною, але це не дало їй можливості успішно провести наступальні дії.

Що кажуть на Заході

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус зазначив у своєму Twitter, що зустріч на авіабазі Рамштайн покаже, “наскільки серйозною є коаліція у забезпеченні України зброєю, необхідною для успішної контратаки та припинення війни”.

Next Friday’s #Ramstein meeting will show how serious is the coalition in providing #Ukraine with weaponry necessary for a successful counterattack and end the war. Sighs that war may be stuck will not help. Long range artillery and western fighters is a must. pic.twitter.com/WKqX1SDQ2x

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 18, 2023