У п’ятницю, 21 квітня, на тлі підготовки України до контрнаступу відбудеться вже одинадцяте засідання у форматі Рамштайн. Показово те, що цими днями виповниться рівно рік, як за ініціативи США міністри оборони країн-союзниць вперше зібралися на подібну зустріч.

Чого очікувати від нової зустрічі 21 квітня – далі в матеріалі.

Рамштайн-11: де відбудуться переговори

Переговори у форматі Рамштайн регулярні і проходять майже щомісяця. Учасники зустрічаються офлайн (на авіабазі в ФРН та в інших місцях, наприклад, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі) або онлайн.

Одинадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України (Ukraine Defense Contact Group) відбудеться 21 квітня в очному режимі на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Початок переговорів – приблизно об 11:00.

Україну представлятиме міністр оборони Олексій Резніков. Загалом очікується участь близько 50 країн світу. Також прибуде генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Близько 11:00 Ллойд Остін виступить зі вступною промовою. А на 17:30 запланована спільна пресконференція глави Пентагону та Марка Міллі.

Згідно з повідомленням Пентагону, учасники Рамштайну-11 обговорять війну в Україні та скоординують подальші поставки “засобів, необхідних для захисту від агресії РФ, що триває”.

Українська сторона на зустрічі повідомить союзникам про ситуацію на фронті.

Ключовою тезою переговорів зазвичай є те, що союзники готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Перед кожним засіданням у форматі Рамштайн країни-учасниці анонсують нові пакети військової допомоги. Цього разу Сполучені Штати оголосили про пакет на $325 млн, до якого увійшли боєприпаси для артилерійських систем HIMARS та артилерійські снаряди.

А Нідерланди та Данія анонсували поставку Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва (на додачу до раніше анонсованих 100 машин Leopard 1). Щоправда, доставити їх можуть лише на початку 2024 року.

Ключові пріоритети та очікування України

Судячи із заяв представників української влади, серед пріоритетів Києва на Рамштайні-11 – системи ППО та боєприпаси до них, поставки бронетехніки та снарядів для артилерії, сучасні винищувачі, ракети більшої дальності.

Так, президент Володимир Зеленський днями заявив, що очікує від нового Рамштайну “ґрунтовних рішень, які відповідатимуть доволі амбітним перспективам на полі бою”. Він наголосив, що союзники зараз мають бути “максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами”, щоб прискорити перемогу над РФ. Крім того, Зеленський нагадав, що поки партнери зволікають у питанні зброї, українські воїни віддають свої життя.

А в нещодавній розмові зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті президент порушив питання винищувачів F-16, далекобійної зброї та додаткової артилерії.

Пріоритети України напередодні Рамштайну-11 окреслив міністр оборони Олексій Резніков. Першочерговим завданням він назвав швидке створення багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони. А для цього потрібні сучасні винищувачі.

– Patriots, IRIS-T, NASAMS і МіГ-29 – це фінальні, але не остаточні кроки на шляху до цієї мети. Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі натовського зразка. Ми багато разів чули “ні, це неможливо”. Але я на власні очі бачив, як неможливе може стати можливим, – зазначив міністр 20 квітня.

Дещо раніше Резніков повідомив, що, крім захисту неба, пріоритетами України на Рамштайні-11 також є: створення “броньованого кулака” та забезпечення боєприпасами.

За даними Голосу Америки, під час нещодавнього візиту до США український прем’єр Денис Шмигаль на зустрічі з Ллойдом Остіном нагадав, що Україна потребує винищувачів F-15 і F-16 та ракет більшої дальності.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що очікують від наступного Рамштайну “гарних новин про літаки”, що дозволило б робити кроки щодо навчання пілотів, техніків та офіцерів бойового управління.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував п’ять пріоритетів щодо озброєння напередодні Рамштайну-11: снаряди; безпілотна авіація; ракети підвищеної дальності; сучасна авіація – американські винищувачі F-16 та штурмовики А-10; ремонтна база і логістика.

– План максимум – отримати всього якомога більше, включно з далекобійними ракетами, авіацією, дронами і снарядами, особливо 155 калібру, і додатковими реактивними артилерійськими системами. Це план максимум… На Рамштайні вони підведуть риску під тим, що вже дали, подивляться, наскільки готова Україна з точки зору ефективних наступальних дій, – зазначив Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини 19 квітня.

Що розглядатиме Рамштайн-11

Варто розуміти, що формат Рамштайн – це зустріч, на якій по суті оголошують рішення, уже ухвалені урядами країн-учасниць. На затвердження поставок того чи іншого озброєння впливають його вартість та наявність, складність обслуговування, внутрішньополітичні фактори.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі Фактам ICTV зазначив, що головними темами на Рамштайні-11 будуть потреби української армії перед контрнаступом. Йдеться про:

ракети більшої дальності (понад 150 км);

артилерію;

поставки достатньої кількості снарядів та боєприпасів;

додаткові системи ППО;

сучасні бойові літаки.

– Потрібні нам передусім далекобійні ракети та артилерія. Більше снарядів, боєприпасів. Друге, що нам потрібно, це, звичайно, літаки, і це питання ніхто не знімає з порядку денного. І третє – нам потрібні додаткові засоби ППО для того, щоб у нас була можливість достатньою кількістю таких систем прикрити наше угруповання військ, яке буде здійснювати контрнаступальні дії, – пояснив Мусієнко.

Військовий експерт нагадав, що Сполучені Штати ще на початку лютого анонсували надання Україні високоточних далекобійних снарядів GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані до 150 км.

Однак тепер нам потрібні далекобійні ракети, які б могли вражати цілі на відстані 200–300 км. Мусієнко не виключає, що союзники зрештою можуть надати і їх.

– Я думаю, що вони можуть з’явитися. Тут я більше оптиміст, ніж щодо авіації, – повідомив експерт.

Ракети більшої дальності дозволять ЗСУ руйнувати логістику російських окупантів, які відсунули свої склади та пункти керування на таку відстань, щоб до них не діставали реактивні артилерійські системи HIMARS.

Коментуючи заяву Олексія Резнікова, що одним із пріоритетів є створення “броньованого кулака”, Мусієнко пояснив, що йдеться як про пришвидшення поставок вже обіцяного озброєння, так і про додаткові поставки. Адже під час боїв ворог може уражати наявну в ЗСУ бронетехніку, тож запаси потрібно поновлювати.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив Фактам ICTV, що Рамштайн-11 буде, швидше, стандартним засіданням: в тому сенсі, що “не буде чогось неочікуваного, якогось сюрпризу”.

Серед можливих тем нового Рамштайну він назвав:

поставки авіації;

розширення танкової коаліції;

постачання боєприпасів для танків та артилерії;

постачання ППО та боєкомплекту до цих систем;

надання броньованої техніки;

логістика та ремонт військової техніки.

– Якщо ми кажемо про авіацію, то це питання вже другий місяць вирішується, воно відкрите. Це питання буде підійматися. Так само як і про розширення танкової коаліції. Але ми розуміємо, що це також очікуване питання. Крім того, це постачання боєприпасів для танків, артилерії. Знову ж таки — протиповітряна оборона: буде підніматися питання щодо забезпечення як комплексами ППО, так і боєкомплектом. Ну і звісно ж, техніка – середньо- та легкоброньована. А також логістика, ремонт техніки. Тобто стандартний комплекс питань, – розповів Коваленко.

Що ж стосується далекобійних ракет, то, на думку експерта, “за рівень GLSDB поки що навряд чи вийдемо”, тобто союзники навряд нададуть ракети більшої дальності, ніж на 150 км.

На думку військового експерта, затверджене на Рамштайні-11 озброєння матиме вплив на поле бою в середньостроковій та довгостроковій перспективі. І до початку контрнаступу ЗСУ союзники можуть не встигнути передати ту чи іншу номенклатуру озброєння чи техніки (за підсумками засідання 21 квітня), оскільки цей процес “відбувається не так швидко”.

Сучасні літаки: чого очікувати

За рік існування формату Рамштайн вдалося створити так звану танкову коаліцію. Однак ще одне завдання залишається невирішеним – це сучасні бойові літаки, які б посилили наступальні можливості Збройних сил України на землі.

До того ж авіація є складником системи протиповітряної оборони. Західні винищувачі допомогли б знищувати російські літаки, які тероризують Україну керованими авіабомбами.

На початку квітня під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про необхідність створення авіаційної коаліції для України.

Цю тему піднімав у березні й командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук під час симпозіуму за участю членів НАТО. Він закликав створити авіаційну коаліцію під гаслом: Перемога на землі кується в небі!

• Що кажуть у Повітряних силах

Поки що Україна отримала від Польщі та Словаччини радянські винищувачі МіГ-29. Однак у ЗСУ пояснювали, що для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу у повітрі над ворогом.

Це могли б, наприклад, забезпечити багатофункціональні легкі винищувачі F-16.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що саме F-16 вважаються “найкращим кандидатом”, який може стати основним бойовим літаком ЗСУ. За його словами, переговори щодо поставок літаків ведуться постійно.

– Всі очікують від Рамштайну якихось зрушень щодо авіаційної коаліції. Цей процес не відбудеться швидко. Якщо буде ухвалено таке рішення, то все одно знадобляться місяці на підготовку інженерів, пілотів. Але всі цього очікують – принаймні рішення, яке зможе запустити передання Україні літаків… Питання в можливості забезпечення тими чи іншими літаками “в найкоротші терміни”. Найкоротші терміни – це я маю на увазі принаймні пів року, – наголосив Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини 20 квітня.

Він нагадав, що два українські пілоти нещодавно успішно пройшли тестування своїх навичок у США. Згідно з оцінкою американських партнерів, для українців програма перенавчання на літаках F-16 може бути скорочена.

За словами Ігната, “знадобиться значно менше, ніж пів року, щоб наші льотчики опанували ці літаки”.

– Щойно буде ухвалено саме рішення (про поставку літаків, – Ред.), одразу на другий день командувач відправить їх на навчання. Тому що нам немає коли зволікати, треба захищати країну, – заявив речник.

Ігнат уточнив, що на початковому етапі може йтися “про ескадрилью чи кілька ескадрилей” сучасних винищувачів. Загалом же Україна потребує близько 4–5 бригад багатофункціональних літаків у довгостроковій перспективі (у мирний час).

– Якщо буде ухвалено позитивне рішення, зрозуміло, що нам одразу не дадуть багато цих літаків. Але ніхто по два-три теж давати не буде. Йдеться про ескадрилью чи кілька ескадрилей, які б уже могли посилити охорону повітряного простору на тому чи іншому напрямку, – розповів Ігнат.

Він зазначив, що саме авіація є основною ударною силою, яка може кардинально змінити ситуацію на фронті, зокрема і під час контрнаступу.

• Що кажуть експерти

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що на засіданні Рамштайну-11 “можуть бути сформовані вже якісь перші контури авіаційної коаліції”. Отже, виникатиме питання, яку номенклатуру ракет до сучасних літаків надавати Україні.

– Серед цієї авіації можуть бути носії ракет Storm Shadow на 250 км класу повітря-поверхня. Отже, це може бути потужна альтернатива ракетам ATACMS, – заявив Коваленко.

Наскільки критичною є відсутність західних винищувачів для контрнаступу ЗСУ, залежить лише від того, за яким сценарієм він відбуватиметься, пояснив експерт. І чи є першочерговою роль авіації в цьому плані.

А військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Україна зрештою отримає західні винищувачі, однак наразі “не видно передумов, що буквально в найближчі кілька тижнів вони можуть з’явитися в Україні”.

Експерт додав, що компенсувати відсутність літаків під час контрнаступу ЗСУ хоча б якось можуть сучасні засоби ППО та далекобійні ракети.

– Нам потрібно хоча б чимось компенсувати відсутність літаків. Можуть хоча б якось вирішувати завдання з ураження тилів ворога саме далекобійні ракети, велика кількість артилерії та інших засобів ураження, а також засоби ППО, які будуть виконувати функцію літаків під час контрнаступу. Я маю на увазі, збиватимуть російські літаки, які будуть пробувати атакувати наші сили, – розповів Мусієнко.

Експерт нагадав, що Росія під час повномасштабної війни мала перевагу в повітрі над Україною, але це не дало їй можливості успішно провести наступальні дії.

Що кажуть на Заході

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус зазначив у своєму Twitter, що зустріч на авіабазі Рамштайн покаже, “наскільки серйозною є коаліція у забезпеченні України зброєю, необхідною для успішної контратаки та припинення війни”.

– Зітхання, що війна може затягнутися, не допоможуть. Потрібні артилерія великої дальності та західні винищувачі, – наголосив він.

Next Friday’s #Ramstein meeting will show how serious is the coalition in providing #Ukraine with weaponry necessary for a successful counterattack and end the war. Sighs that war may be stuck will not help. Long range artillery and western fighters is a must. pic.twitter.com/WKqX1SDQ2x — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 18, 2023

Видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомило, що під час зустрічі у форматі Рамштайн 21 квітня Україна проситиме про термінове постачання зенітних ракет до систем ППО. Згідно з публікацією, Київ побоюється, що їх гостра нестача може дозволити РФ розпочати масштабні бомбардування.

Колін Каль, заступник міністра оборони США, підтвердив, що ППО є актуальною проблемою для українців.

– Їхні три головні пріоритети є трьома нашими головними пріоритетами: протиповітряна оборона, артилерія, механізовані та бронетанкові сили, а також усе, що необхідно для обслуговування та підтримки цих машин, – заявив Каль, якого цитує Financial Times.

Видання The Washington Post звертає увагу на візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва 20 квітня, за день до проведення одинадцятого Рамштайну.

За підсумками переговорів президент України Володимир Зеленський закликав Столтенберга допомогти з постачанням далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки.

А генсек НАТО, своєю чергою, висловив сподівання, що союзники “зроблять нові заяви про конкретну військову підтримку України” на зустрічі 21 квітня.

???? During a surprise visit to Kyiv, NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, says he expects further announcements of support for Ukraine to come from allies at a defense meeting in Ramstein tomorrow. pic.twitter.com/qpjQGlxe8t — DW Europe (@dw_europe) April 20, 2023

Столтенберг додав, що також важливо подбати, щоб усі вже надані Україні системи працювали як слід.

– Йдеться про те, що потрібні боєприпаси – величезна кількість боєприпасів, запчастини, обслуговування, ремонт. Так, ми маємо обговорювати, чи є потреба в нових платформах, але й потрібно подбати про те, щоб усі задіяні платформи функціонували належним чином, – пояснив генсек.

The Washington Post наголошує, що НАТО не має офіційної присутності в Україні, але Столтенберг “був сильним голосом блоку протягом усієї війни”.

У будь-якому разі одинадцяте засідання у форматі Рамштайн є важливим з огляду на підготовку контрнаступу ЗСУ. І вже зовсім скоро стане відомо, на які нові кроки в допомозі Україні готові піти члени антикремлівської коаліції.

Джерело: Міністерство оборони США

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