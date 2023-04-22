Кожна зустріч у форматі Рамштайн має також на меті притягнення до відповідальності злочинців з Росії, які розв’язали повномасштабну війну проти України.

Про це у соціальній мережі Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що за результатами Рамштайну-11 Росія все ближче до Нюрнберга-2.

— Кожна зустріч у такому форматі не лише надає більше корисних “подарунків” для української армії, але й має на меті притягнення злочинців до відповідальності, – написав міністр, прикріпивши фото з авіабази США у Німеччині.

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful”gifts” for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

21 квітня на американській авіабазі в Німеччині завершилось чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

За підсумками зустрічі Україна отримає нову партію озброєння. На засіданні Києвом вкотре підіймалось питання поставок сучасних літаків західного зразка, але партнери України наразі не готові ухвалити таке рішення.

Фото: Олексій Резніков

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