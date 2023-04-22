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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія все ближче до Нюрнберга-2: Резніков про підсумки Рамштайну-11

Резніков на базі Рамштайн

Кожна зустріч у форматі Рамштайн має також на меті притягнення до відповідальності злочинців з Росії, які розв’язали повномасштабну війну проти України.

Про це у соціальній мережі Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що за результатами Рамштайну-11 Росія все ближче до Нюрнберга-2.

— Кожна зустріч у такому форматі не лише надає більше корисних “подарунків” для української армії, але й має на меті притягнення злочинців до відповідальності, – написав міністр, прикріпивши фото з авіабази США у Німеччині.

21 квітня на американській авіабазі в Німеччині завершилось чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

За підсумками зустрічі Україна отримає нову партію озброєння. На засіданні Києвом вкотре підіймалось питання поставок сучасних літаків західного зразка, але партнери України наразі не готові ухвалити таке рішення.

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Фото: Олексій Резніков

Війна в Україні, Олексій Резніков, Рамштайн, Російська агресія
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