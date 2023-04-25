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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Просування росіян у Бахмуті зупинилося – ISW

Бахмут
Фото: Depositphotos

Російські підрозділи протягом 23 і 24 квітня продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але не домоглися будь-яких територіальних успіхів.

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що 23 і 24 квітня українські сили відбили атаки росіян у районі Новомаркового (12 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута), Хромового (безпосередньо на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на південний захід від Бахмута).

23 квітня міністерство оборони Росії заявило, що бойовики Вагнера захопили два квартали в західній частині Бахмута, але які саме квартали, не назвали.

Пропагандистські блогери також стверджували, що “вагнерівці” просунулися в північній і західній частинах Бахмута, зокрема в районі залізничної станції.

Раніше власник угруповання Вагнер Євген Пригожин заявив, що завдання його бойовиків – вимотати ЗСУ перед планованим контрнаступом.

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Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що РФ планує наступальні операції, ба більше – окупаційна армія повністю і скрізь перейшла в позиційну оборону.

Джерело: ISW
Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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