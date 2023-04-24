Війська РФ всюди перейшли в позиційну оборону – Буданов
Наразі Росія не планує наступальні операції на інших ділянках фронту, більш того – окупаційні війська повністю і всюди перейшли в позиційну оборону. Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
– Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – це Бахмут, це спроба захопити з півночі Авдіївку, локальні бойові дії в Мар’їнці, – пояснив розвідник.
За його словами, в Авдіївці та Мар’їнці, як і в Бахмуті, росіяни застосовують так звану тактику випаленої землі, тобто просто намагаються зрівняти ці міста з землею.
– Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня, – додав Буданов.
На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, війська РФ не полишають спроб оточити місто.
Проте Сили оборони не лише тримають оборону, але й активно контратакують, заявив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, який сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Фото: ГУР МОУ