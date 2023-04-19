У квітні 2023 року в Україні офіційно починає працювати реєстр громадян, які не допускаються до участі в азартних іграх. Цей список єдиний як для офлайн, так і для онлайн-закладів.

Про це повідомила КРАІЛ на офіційному сайті регулятора.

Розробники реєстру заявляють, що він допоможе боротися з таким соціальним явищем, як лудоманія та зможе втілити в реальності принципи відповідальної гри.

Як функціонуватиме реєстр

Відповідно до нововведень, ліцензійні інтернет казино та їхні аналоги в реальному світі, що працюють за ліцензією КРАІЛ, будуть надавати можливість самообмеження для всіх гравців.

Це означає, що будь-який гравець може самостійно заборонити собі відвідувати звичайні та онлайн-казино, а також заходити на сайти букмекерських контор і лотерей. Заборону можна встановити на термін від 6 місяців до 3 років.

Що потрібно для запису

Щоб людина, яка страждає від ігрової залежності, могла убезпечити себе від зривів, вона повинна написати заяву. Казино або безпосередньо КРАІЛ приймають звернення від фізособи, попередньо ідентифікувавши її.

Крім цього, не допускаються до азартних розваг всі люди молодше 21 року. Про це повідомляється в документі профільного закону.

Також у чорний список людину може внести найближчий родич або офіційний представник. Крім того, законною підставою для обмеження буде вважатися рішення суду.

Як не потрапити в чорний список

Якщо ви хочете й надалі продовжувати грати та не відчуваєте проблем із залежністю або фінансами, то варто знати про дві умови допуску до азартних ігор.

Варто відзначити, що краще не розраховувати на великі виграші, а заходити в казино виключно для задоволення.

Перша умова, якій потрібно відповідати, — вік від 21 року. Друга – відсутність фінансових труднощів.

Суд може відправити людину в реєстр, якщо її борги сумарно перевищують 250 тис.грн. Це стосується будь-яких боргів – від аліментів та субсидій до іпотечних кредитів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.