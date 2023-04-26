Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни

Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
26 Квітня, 1:17

ПАР не планує виходити з МКС, як раніше заявив президент країни

Пізно ввечері влада Південної Африки дезавуювала заяви про те, що країна допускає можливість виходу з договору про заснування Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це пише видання AFP.

У серпні в ПАР пройде саміт країн БРІКС, на який за статусом повинні запросити і Путіна, але він підлягає арешту за ордером МКС, юрисдикцію якого визнає і Південна Африка.

Раніше президент ПАР заявив, що його країна може вийти з МКС.

26 Квітня, 0:51

Вибухи пролунали у Херсоні: що відомо

У Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють журналісти Суспільного з міста.

Перед цим в області повітряна тривога оголошена не була.

Наразі влада Херсонської області не коментувала інформацію про вибухи.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь