Війна в Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 427-й день війни
26 Квітня, 1:17
ПАР не планує виходити з МКС, як раніше заявив президент країни
Пізно ввечері влада Південної Африки дезавуювала заяви про те, що країна допускає можливість виходу з договору про заснування Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Про це пише видання AFP.
У серпні в ПАР пройде саміт країн БРІКС, на який за статусом повинні запросити і Путіна, але він підлягає арешту за ордером МКС, юрисдикцію якого визнає і Південна Африка.
Раніше президент ПАР заявив, що його країна може вийти з МКС.
26 Квітня, 0:51
Вибухи пролунали у Херсоні: що відомо
У Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляють журналісти Суспільного з міста.
Перед цим в області повітряна тривога оголошена не була.
Наразі влада Херсонської області не коментувала інформацію про вибухи.
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