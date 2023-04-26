Війна в Україні

26 Квітня, 1:17

ПАР не планує виходити з МКС, як раніше заявив президент країни

Пізно ввечері влада Південної Африки дезавуювала заяви про те, що країна допускає можливість виходу з договору про заснування Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це пише видання AFP.

У серпні в ПАР пройде саміт країн БРІКС, на який за статусом повинні запросити і Путіна, але він підлягає арешту за ордером МКС, юрисдикцію якого визнає і Південна Африка.

Раніше президент ПАР заявив, що його країна може вийти з МКС.