У Повітряних Силах ЗСУ прокоментували атаки морських дронів в окупованому Севастополі

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував атаки морських дронів в окупованому Севастополі та застосування ударних БПЛА.

Ігнат не підтвердив причетність України до чергової атаки надводними дронами окупованого Росією Севастополя.

– Ми не маємо інформації від офіційних джерел. Є інформація від росЗМІ, які почали гарячково кричати, що була атака дронами і вони всіх знищили. Ми дуже стримано коментуємо такі речі, які відбуваються в Росії та в українському Криму. Тому що тиша — це тиша. Вона має зберігатися, щоб не нашкодити тим діям, які сьогодні відбуваються, зокрема й на півдні нашої держави, — сказав речник.

Проте Ігнат зазначив, що надводні дрони, які пересуваються хвилями, непросто зафіксувати і знищити.

Речник також розповів, що Україна стикається з новими типами озброєння, зокрема керованими авіабомбами і безпілотниками, але не відставатиме у застосуванні БПЛА ударного типу.

Джерело: Українське радіо

Фото: Facebook Юрія Ігната

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