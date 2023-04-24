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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Українські яйця та м’ясо птиці можуть також обмежити на імпорт п’ять країн ЄС – RMF

Українські яйця та м’ясо птиці можуть також обмежити на імпорт п’ять країн ЄС – RMF
Фото: Getty Images

Єврокомісія готова розширити список товарів, які будуть заборонені до імпорту з України.

Про це пише польське видання RMF FM.

– Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку, – повідомив RMF FM один з учасників зустрічі.

Зазначається, що Єврокомісія готова розширити список товарів, імпорт яких з України буде заборонений, крім чотирьох продуктів, запропонованих минулого тижня.

Поки що є погодження лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

Видання зазначає, що наразі ходять неофіційні розмови про те, що Єврокомісія буде готова додати інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. Йдеться про яйця та м’ясо птиці.

Польща сьогодні також порушила питання фруктів і фруктових консервів (в основному яблучного пюре), які накопичилися в польських холодильних камерах. За даними RMF FM, ЄК відкрита до цього запиту.

Європейська Комісія також попросила надати статистичні дані та додаткову інформацію про труднощі з транспортуванням і зберіганням цих продуктів.

Очікується, що Комісія також надасть детальну інформацію про те, як виглядатиме її допомога у вивезенні українського зерна, що накопичилося на складах, з Польщі та сусідніх країн.

Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться в понеділок на рівні міністрів сільського господарства.

Нагадаємо, нещодавно міністри сільського господарства з п’яти зазначених країн ЄС звернулись з листом до Єврокомісії, де заявили, що мають потреби заборонити імпорт соняшникової олії, борошна, меду, цукру, м’яких фруктів, яєць, м’яса, молока та молочних продуктів.

Єврокомісія у відповідь на це запропонувала €100 млн, щоб підтримати фермерів з п’яти країн ЄС, що ще має бути погоджено державами Євросоюзу.

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