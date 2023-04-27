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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувалися до контрнаступу ЗСУ

Російський окупант

В очікуванні контрнаступу Збройних сил України найбільше війська РФ укріплюють південні райони Запорізької області й “ворота” на Кримський півострів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на супутникові знімки.

Фотографії, проаналізовані Reuters, показують, що більшість будівництва укріплень росіян відбувалася після листопада, коли українські захисники звільнили Херсон.

Зазначено, що позиції  росіян найчастіше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області та на вузькій смузі землі, що з’єднує Крим із рештою України.

У Reuters розповіли, де росіяни найбільше підготувались до контрнаступу ЗСУ

Фото: Reuters

За даними експертів, рови та траншеї росіян йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. Оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

– Протитанкові рови досить глибокі та широкі, щоб перешкоджати наступу танків і бронетехніки. Потім ідуть бетонні “зуби дракона”, які служать барикадами у формі піраміди. Траншеї лежать приблизно на кілометр позаду ровів, – пише Reuters із посиланням на експерта.

Окрім ровів, барикад і зигзагоподібних окопів, оборонні рубежі Росії також передбачатимуть мінні поля, колючий дріт і замасковані позиції озброєння.

Біля прифронтового міста Пологи Запорізької області Росія побудувала дві чіткі оборонні лінії – одну на північ і одну на південь. Окрім того, деякі міста, такі, як Токмак і Більмак, оточені укріпленнями. Траншеї вирито вздовж доріг та в аеропортах міст Мелітополь і Бердянськ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ Сил оборони України має бути сюрпризом для всіх. Адже важливо якомога довше зберігати у секреті деталі контрнаступу.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Запорізька область, Крим, Росія
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