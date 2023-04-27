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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракетний удар РФ по Миколаєву: постраждали 23 людини, пошкоджені будинки та інфраструктура

Ракетний удар РФ по Миколаєву: постраждали 23 людини, пошкоджені будинки та інфраструктура

У Миколаєві внаслідок ракетного удару постраждало 23 людини, з них двоє дітей. Один загиблий, 22 особи звернулися за медичною допомогою.

Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що було госпіталізовано 1 дитину. Наразі 21 людину переведено на амбулаторне лікування.

– Пошкоджено 82 приватних будинка та 31 багатоквартирний будинок, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, історична будівля, музей та дитячий садок. Практично повністю зруйновані 7 приватних будинків, – повідомив він.

Для постраждалих виконавчим комітетом Миколаївської міської ради виділено 20 приміщень.

Наразі триває робота з ліквідації наслідків атаки РФ, а завдана шкода по кожній будівлі уточнюється.

Нагадаємо, що армія РФ для обстрілу Миколаєва вночі 27 квітня випустила чотири ракети типу Калібр з акваторії Чорного моря.

Війна в Україні, Миколаїв, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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