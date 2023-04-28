Війна в Україні

Обстріл Дружківки та прикордоння Сумщини: 429-й день війни
У Херсоні лунають вибухи – що відомо
У Херсоні прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали. Найімовірніше, місто перебуває під обстрілом запалювальними снарядами.
Військовий експерт оцінив готовність ЗСУ до початку контрнаступу
Україна, швидше за все, вже має всю необхідну техніку для контрнаступу. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
– Швидше за все, той мінімум, який ми запитували, він уже має. Існують деякі моменти, пов’язані з дозамовленнями для виконання наступальних дій. А основні вже сили та засоби ми отримали. Річ у тому, що розгортання сил та засобів відбувається за два тижні до початку руху. Тобто приблизно, я думаю, у нас все є, а решта має просто заходити, – каже він.
В Україні розробляють безпілотні торпеди
Український оборонно-промисловий комплекс розробляє декілька версій безпілотних торпед.
Один з прототипів уже представили на виставці платформи для об’єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах Сил оборони та безпеки Brave1.
За даними видання Мілітарний, дальність ходу підводного дрона має становити 2 тис. км, а безпілотник повинен ідентифікувати зону глушіння.
РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці
Ввечері 27 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого є постраждалі.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Увечері ще одного ракетного удару було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди, – сказав він.