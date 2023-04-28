Війна в Україні

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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Обстріл Дружківки та прикордоння Сумщини: 429-й день війни

Ключові події
00:44
У Херсоні лунають вибухи – що відомо
00:22
Військовий експерт оцінив готовність ЗСУ до початку контрнаступу
00:16
В Україні розробляють безпілотні торпеди
00:14
РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці
Обстріл Дружківки та прикордоння Сумщини: 429-й день війни
28 Квітня, 0:44

У Херсоні лунають вибухи – що відомо

У Херсоні прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали. Найімовірніше, місто перебуває під обстрілом запалювальними снарядами.

28 Квітня, 0:22

Військовий експерт оцінив готовність ЗСУ до початку контрнаступу

Україна, швидше за все, вже має всю необхідну техніку для контрнаступу. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

– Швидше за все, той мінімум, який ми запитували, він уже має. Існують деякі моменти, пов’язані з дозамовленнями для виконання наступальних дій. А основні вже сили та засоби ми отримали. Річ у тому, що розгортання сил та засобів відбувається за два тижні до початку руху. Тобто приблизно, я думаю, у нас все є, а решта має просто заходити, – каже він.

28 Квітня, 0:16

В Україні розробляють безпілотні торпеди

Український оборонно-промисловий комплекс розробляє декілька версій безпілотних торпед.

Один з прототипів уже представили на виставці платформи для об’єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах Сил оборони та безпеки Brave1.

За даними видання Мілітарний, дальність ходу підводного дрона має становити 2 тис. км, а безпілотник повинен ідентифікувати зону глушіння.

28 Квітня, 0:14

РФ завдала ракетного удару по Костянтинівці

Ввечері 27 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого є постраждалі.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Увечері ще одного ракетного удару було завдано по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено також школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди, – сказав він.

Війна в Україні
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Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

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