Війна в Україні

Україна, швидше за все, вже має всю необхідну техніку для контрнаступу. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

– Швидше за все, той мінімум, який ми запитували, він уже має. Існують деякі моменти, пов’язані з дозамовленнями для виконання наступальних дій. А основні вже сили та засоби ми отримали. Річ у тому, що розгортання сил та засобів відбувається за два тижні до початку руху. Тобто приблизно, я думаю, у нас все є, а решта має просто заходити, – каже він.