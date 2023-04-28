Резніков розповів, за яких умов можливі переговори з Росією

Україна готова до переговорів з Кремлем лише для обговорення капітуляції російської армії та виплат репарацій Києву.

Про це під час пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, теми про мирні переговори з боку іноземних партнерів з ним жодного разу не обговорювалися, оскільки “вони чітко розуміють, що ми й не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль, ніхто не буде”.

– В майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати, – сказав міністр.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що президент України Володимир Зеленський має право самостійно вирішувати, чи готовий він вести переговори з РФ.

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