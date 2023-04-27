У Ватикані прем’єр України Денис Шмигаль зустрівся із Папою Римським Франциском, з яким обговорив формулу миру, а також допомогу в поверненні українських дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли до РФ.

Очільник уряду розповів Папі, що українці щодня вимушені боротися за своє життя.

Денис Шмигаль подякував Святому Престолу за роботу, спрямовану на завершення війни.

— Сподіваємось, Ватикан долучиться до реалізації формули президента України Володимира Зеленського, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни, – заявив прем’єр України.

Також прем’єр-міністр передав Папі Франциску фотоальбом зі світлинами злочинів окупаційної армії в Бучі, Бородянці та інших містах України.

Згодом на пресконференції у Римі очільник українського уряду розповів, що попросив Папу допомогти повернути вивезених до Росії українських дітей.

– Я попросив його святість про допомогу в поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, які арештовані, депортовані до Росії злочинним способом, – сказав Денис Шмигаль.

Крім того, Денис Шмигаль запросив Папу Римського відвідати Україну.

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