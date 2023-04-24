Буданов дав прогноз щодо ймовірності ядерного удару РФ у разі звільнення Криму
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що не варто боятися ядерного удару з боку РФ у разі заходу ЗСУ до Криму.
Свої прогнози він пояснив тим, що розвідка має закриту інформацію, яка дає повне уявлення про те, що відбувається, і дає змогу бачити перспективи.
– Я можу собі дозволити відкрити папку, подивитись цифри, динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку ви точно не побачите в людей в іншому місці. Тому я розумію те, що відбувається по факту, а не так, як мені це хочеться бачити чи не хочеться бачити, – наголосив Буданов.
Так само, за його словами, обмежене коло осіб знає про реальне постачання міжнародними партнерами зброї Україні.
До речі, у НАТО та США нещодавно також заявили, що наразі немає ознак, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю до Білорусі, незважаючи на заяви Москви про намір зробити це.