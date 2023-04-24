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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Буданов дав прогноз щодо ймовірності ядерного удару РФ у разі звільнення Криму

Ядерний удар
Фото: Pixabay

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що не варто боятися ядерного удару з боку РФ у разі заходу ЗСУ до Криму.

Свої прогнози він пояснив тим, що розвідка має закриту інформацію, яка дає повне уявлення про те, що відбувається, і дає змогу бачити перспективи.

– Я можу собі дозволити відкрити папку, подивитись цифри, динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку ви точно не побачите в людей в іншому місці. Тому я розумію те, що відбувається по факту, а не так, як мені це хочеться бачити чи не хочеться бачити, – наголосив Буданов.

Так само, за його словами, обмежене коло осіб знає про реальне постачання  міжнародними партнерами зброї Україні.

До речі, у НАТО та США нещодавно також заявили, що наразі немає ознак, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю до Білорусі, незважаючи на заяви Москви про намір зробити це.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим, Розвідка, Російська агресія, Ядерна зброя
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