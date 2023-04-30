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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Пригожин погрожує вийти з Бахмута, оскільки боїться контратак ЗСУ – ISW

Пригожин погрожує вийти з Бахмута, оскільки боїться контратак ЗСУ – ISW
Фото: Getty Images

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжує переконувати Кремль перейти до оборони на сході України, оскільки побоюється контратак українських військових.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що Пригожин заявив, що контрнаступ Сил оборони може відбутися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак.

Він також пригрозив вивести вагнерівців з Бахмута на Донеччині, якщо Міноборони РФ не надасть найманцям більше боєприпасів.

– Погрози Пригожина вийти з Бахмута може також свідчити про те, що Пригожин побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак, – йдеться в огляді.

В інтерв’ю пов’язаному з Кремлем блогеру Пригожин заявив, що найманці Вагнера продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені “організовано відступити або залишитися і загинути”, якщо ситуація негайно не покращиться.

Окрім того, ватажок вагнерівців стверджує, що Вагнер і заступник командувача російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін разом розробили план, щоб затримати просування ЗСУ у Бахмуті.

Аналітики ISW зазначають, що згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно приєднатися до Суровікіна, оскільки начальник російського Генштабу Валерій Герасимов втрачає прихильність російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку Збройні сили України досягають паритету в артилерії з ворогом завдяки точній та якісній вогневій роботі.

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Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера
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