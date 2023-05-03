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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія звинувачує Україну нібито у спробі завдати удару по Кремлю

Кремль, Москва

Україна в ніч на 3 травня начебто “здійснила спробу завдати удару безпілотниками” по кремлівській резиденції диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомили пропагандистські російські ЗМІ з посиланням на Кремль.

Там заявили, що Москва розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва також пригрозила, що РФ”залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”.

Українська влада цю заяву ще не коментувала. Але голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі опублікував повідомлення з трьома емодзі вогню. Та згодом видалив їх.

Обстріл Кремля 3 травня 2023 року – що відомо про атаку безпілотниками на Кремль

Пропагандистський ресурс ТАСС повідомив із посиланням на Кремль, що “Путін не постраждав і продовжує працювати у звичайному режимі”.

Секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що диктатора в момент атаки дронів у резиденції не було, бо він працює в Огарєво, а парад на 9 травня на Червоній площі відбудеться, як і планувалося, з участю Путіна.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у столиці РФ із 3 травня забороняється запуски безпілотних літальних апаратів, за винятком БпЛА, які використовуються за рішеннями органів держвлади.

Що сталося?

Вночі 3 травня поблизу Кремля було чути два потужні вибухи приблизно о 02:30 за московським часом.

Очевидці повідомляли, що бачили іскри та дим у небі, а також людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.

У пресслужбі Кремля заявили, що безпілотники нейтралізували із застосуванням систем радіолокаційної боротьби.

Повідомлялося також, що внаслідок падіння БпЛА та розльоту їхніх осколків постраждалих і матеріальних збитків немає.

Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль
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