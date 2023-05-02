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Петиція про розірвання всіх договорів оренди з УПЦ МП: влада Києва дала відповідь

лавра Київ
Фото: Pixabay

Влада столиці у відповідь на петицію про розірвання всіх договорів Києва з УПЦ (МП) заявляє, що орендодавці комунального майна міста вживатимуть відповідних заходів лише після ухвалення Верховною Радою законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі-агресорі.

–  Після ухвалення Верховною Радою України зазначеного законопроєкту орендодавці комунального майна територіальної громади міста Києва вживатимуть заходів щодо розірвання договорів оренди з Українською православною церквою, – йдеться у відповіді на петицію заступника міського голови – секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка.

Влада Києва зазначила, що заходи щодо реалізації порушених в електронній петиції питань вживатимуться після затвердження парламентом відповідних законодавчих актів, оскільки припинення діяльності релігійних організацій є однією з підстав заборони на право користування земельними ділянками.

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Нагадаємо, що 6 квітня петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори столиці з УПЦ (МП) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Кабмін пропонує Верховній Раді заборонити діяльність релігійних організацій, керівний центр яких розташований у Росії.

УПЦ, УПЦ МП
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