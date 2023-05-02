В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти – Мінреінтеграції
У Мінреінтеграції повідомили, що запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.
– Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.
Так, з 2 травня дані про зниклих будуть вноситися до відповідного реєстру.
Там будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти:
- ПІБ особи,
- місце та дата народження,
- сімейний стан,
- місце проживання,
- територія, на якій відбулося зникнення,
- обставини та час зникнення,
- прикмети особи.
Також до реєстру буде внесено інформацію щодо наявності чи відсутності рішення суду про визнання осіб безвісти зниклими або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.
Реєстр розроблений МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.