В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти – Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції повідомили, що запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

– Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Так, з 2 травня дані про зниклих будуть вноситися до відповідного реєстру.

Там будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти:

ПІБ особи,

місце та дата народження,

сімейний стан,

місце проживання,

територія, на якій відбулося зникнення,

обставини та час зникнення,

прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію щодо наявності чи відсутності рішення суду про визнання осіб безвісти зниклими або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

Реєстр розроблений МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.