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В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти – Мінреінтеграції

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти – Мінреінтеграції
Фото: Pixabay

У Мінреінтеграції повідомили, що запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

– Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Так, з 2 травня дані про зниклих будуть вноситися до відповідного реєстру.

Там будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти:

  • ПІБ особи,
  • місце та дата народження,
  • сімейний стан,
  • місце проживання,
  • територія, на якій відбулося зникнення,
  • обставини та час зникнення,
  • прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію щодо наявності чи відсутності рішення суду про визнання осіб безвісти зниклими або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

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Реєстр розроблений МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Війна в Україні, Російська агресія
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