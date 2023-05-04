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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Російський режим боїться України – ГУР про нові фейки ФСБ

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Заяви ФСБ про нібито затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму є черговою ворожою дезінформацією.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, ці свіжі кремлівські фейки свідчать про очевидне – російський режим боїться України, українських спецслужб та, зокрема, ГУР Міноборони.

– І правильно роблять. Тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде, – пообіцяв Андрій Юсов.

Найбільш безпечний шлях для росіян, переконаний представник ГУР, – добровільно здатись у руки українському правосуддю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ГУР

Крим, Міноборони України, Розвідка, ФСБ
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