Російський режим боїться України – ГУР про нові фейки ФСБ
Заяви ФСБ про нібито затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму є черговою ворожою дезінформацією.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
За його словами, ці свіжі кремлівські фейки свідчать про очевидне – російський режим боїться України, українських спецслужб та, зокрема, ГУР Міноборони.
– І правильно роблять. Тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде, – пообіцяв Андрій Юсов.
Найбільш безпечний шлях для росіян, переконаний представник ГУР, – добровільно здатись у руки українському правосуддю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ГУР