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Татьяна Забожко, редактор ленты

Российский режим боится Украины – ГУР о новых фейках ФСБ

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Заявления ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма являются очередной вражеской дезинформацией.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, эти свежие кремлевские фейки свидетельствуют об очевидном – российский режим боится Украины, украинских спецслужб и, в частности, ГУР Минобороны.

– И правильно делают. Потому что расплата за все военные преступления обязательно будет, – пообещал Андрей Юсов.

Наиболее безопасный путь для россиян, уверен представитель ГУР, – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГУР

Крым, Міноборони України, Разведка, ФСБ
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