Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ми рекомендуємо
Загроза ядерного удару: якими можуть бути наслідки і як врятуватися
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Очільник військової розвідки Естонії озвучив точну дату контрнаступу ЗСУ
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої

Вибух
Фото: Depositphotos

Удень 5 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області знову прогримів вибух.

Про “бавовну”, що стається в захопленому місті другий день поспіль, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

– Азовсталь знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку Азов (до дев’ятої річниці заснування, – Ред.). Просто зараз у росіян – святкова самобавовна.

Із приємним для вуха українців музичним супроводом швидких. Не зупиняйтесь, – іронічно звернувся до загарбників Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що вибух, який чули люди в Маріуполі напередодні, стався, коли російські окупанти проводили розмінування на заводі Азовсталь.

Після інциденту чотирьох саперів-загарбників госпіталізували до лікарні. Двоє з них були у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

Азовсталь, Маріуполь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Маріуполь мститься: на Азовсталі під час розмінування підірвались 4 окупанти-сапери
Сліди від роботи авіації РФ у небі над Маріуполем
Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя та інших міст – ГУР
“Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
Командири Азову відмовилися, щоб до них приїжджали дружини: Тавр пояснив чому
Азов, Денис Прокопенко
У Маріуполі зафіксували переміщення новітніх російських танків Т-90
російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Замість “зубів дракона”. РФ завозить у Маріуполь деревину для укріплень – Андрющенко
“Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Я лежала під двома кусками бетону! Розповіді тих, кому пощастило врятуватись зі зруйнованого будинку в Умані
“Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини? Експерти розповіли, як там можуть відбуватися бої
війна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.05.2023)
“Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
“Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь