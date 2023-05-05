”Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої
Удень 5 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області знову прогримів вибух.
Про “бавовну”, що стається в захопленому місті другий день поспіль, повідомив радник мера Петро Андрющенко.
– Азовсталь знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку Азов (до дев’ятої річниці заснування, – Ред.). Просто зараз у росіян – святкова самобавовна.
Із приємним для вуха українців музичним супроводом швидких. Не зупиняйтесь, – іронічно звернувся до загарбників Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що вибух, який чули люди в Маріуполі напередодні, стався, коли російські окупанти проводили розмінування на заводі Азовсталь.
Після інциденту чотирьох саперів-загарбників госпіталізували до лікарні. Двоє з них були у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Петро Андрющенко