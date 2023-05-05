”Бавовна” другий день поспіль: у Маріуполі до Азовсталі помчали карети швидкої

Удень 5 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області знову прогримів вибух.

Про “бавовну”, що стається в захопленому місті другий день поспіль, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

– Азовсталь знов мститься окупантам та переказує палкий привіт полку Азов (до дев’ятої річниці заснування, – Ред.). Просто зараз у росіян – святкова самобавовна. Із приємним для вуха українців музичним супроводом швидких. Не зупиняйтесь, – іронічно звернувся до загарбників Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що вибух, який чули люди в Маріуполі напередодні, стався, коли російські окупанти проводили розмінування на заводі Азовсталь.

Після інциденту чотирьох саперів-загарбників госпіталізували до лікарні. Двоє з них були у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

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