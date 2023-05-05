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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський у Нідерландах та атака дронів РФ по містах України: 436-й день війни

Зеленський у Нідерландах та атака дронів РФ по містах України: 436-й день війни
5 Травня, 1:35

Ймовірно, дрони: у Дніпропетровській області пролунали вибухи

У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові спільноти, що стежать за активністю ворога у небі, пишуть, що над Дніпром було збито два БпЛА іранського виробництва Shahed.

Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.

Війна в Україні
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