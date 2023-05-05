Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зеленський у Нідерландах та атака дронів РФ по містах України: 436-й день війни
5 Травня, 1:35
Ймовірно, дрони: у Дніпропетровській області пролунали вибухи
У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Моніторингові спільноти, що стежать за активністю ворога у небі, пишуть, що над Дніпром було збито два БпЛА іранського виробництва Shahed.
Представники влади чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.
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