Валентина Чорна, редакторка стрічки
Пригожин заявив, що ПВК Вагнер залишить Бахмут 10 травня
Терористи ПВК Вагнер залишать Бахмут Донецької області 10 травня через відсутність боєприпасів.
Про це у відеозверненні заявив Євген Пригожин.
– Я офіційно повідомляю міністру оборони і верховному головнокомандувачу: нести втрати без боєприпасів у Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут, – сказав він.
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