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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Пригожин заявив, що ПВК Вагнер залишить Бахмут 10 травня

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Терористи ПВК Вагнер залишать Бахмут Донецької області 10 травня через відсутність боєприпасів.

Про це у відеозверненні заявив Євген Пригожин.

– Я офіційно повідомляю міністру оборони і верховному головнокомандувачу: нести втрати без боєприпасів у Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут, – сказав він.

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ПВК Вагнера, Російська агресія
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