Пригожин заявив, що ПВК Вагнер залишить Бахмут 10 травня

Терористи ПВК Вагнер залишать Бахмут Донецької області 10 травня через відсутність боєприпасів.

Про це у відеозверненні заявив Євген Пригожин.

– Я офіційно повідомляю міністру оборони і верховному головнокомандувачу: нести втрати без боєприпасів у Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут, – сказав він.