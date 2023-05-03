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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Пригожин збрехав: у ЗСУ спростували загибель командувача тероборони Танцюри

Пригожин збрехав: у ЗСУ спростували загибель командувача тероборони Танцюри
Фото: УНІАН

У Збройних силах України спростували заяву російського воєнного злочинця і власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про нібито смерть командувача Сил територіальної оборони Ігоря Танцюри під Бахмутом.

Про це заявив речник командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський у коментарі українським журналістам. За його словами, це чергові фейкові вкиди російської пропаганди.

– Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові, – зазначив Зелінський.

Після спростування російських фейків про нібито загибель командувача Сил ТрО Пригожин пригрозив, що представники ПВК Вагнера працюватимуть надалі.

Призначений указом президента у травні 2022 року командувач Сил територіальної оборони, генерал-майор Ігор Танцюра є учасником українсько-російської війни. Перед цим він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

На початку травня 2022 року Ігор Танцюра отримав від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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Джерело: Суспільне
Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, ПВК Вагнера, Територіальна оборона
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