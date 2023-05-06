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Все у вогні: РФ обстріляла Бахмут фосфорними снарядами

Все у вогні: РФ обстріляла Бахмут фосфорними снарядами

Росія обстріляла Бахмут Донецької області фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗС України.

 -Ворог використав фосфорні і запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись стерти місто з лиця землі. Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують мужньо боронити місто. І  в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога, – йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено відповідне відео, на якому видно, як РФ обстрілює місто фосфорними бомбами.

Довідка. При попаданні на шкіру людини білий фосфор викликає важкі опіки (термічні і хімічні) обумовлені самим фосфором і його продуктами горіння. Білий фосфор є отруйним, смертельна доза для людини становить 0,05—0,15 грам. Білий фосфор добре розчиняється у рідинах організму і при попаданні всередину швидко всмоктується.

Нагадаємо, що російські загарбники увечері 5 травня обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську на Донеччині.

Фото: скрін з відео

Бахмут, Бомба, Війна в Україні, Воєнні злочини, Донецька область, Російська агресія
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