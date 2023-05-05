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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Частково озвучив реальний стан речей: Юсов про заяву Пригожина щодо виходу з Бахмуту

Частково озвучив реальний стан речей: Юсов про заяву Пригожина щодо виходу з Бахмуту
Фото: УНІАН

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин частково озвучив реальний стан речей, коли говорив про нестачу боєприпасів та необхідність виводу військ з Бахмуту Донецької області через цю причину.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

– Про плани щодо виведення (вагнерівців, – Ред.), я думаю, ми, умовно кажучи, вже 11 травня побачимо конкретні наслідки цих слів і оцінимо їх. Що стосується озвучених проблем, то частково Пригожин озвучив реальний стан речей, тому що є два аспекти. Перший, загалом у рашистів спостерігаються певні проблеми з БК, зокрема щодо артилерійських систем.

Але у випадку Пригожина це продовження давнього конфлікту Пригожин – Шойгу, Пригожин – Герасимов. Тут багато аспектів, але це протистояння продовжується. Власне, Збройні сили агресора, армія агресора не може показати навіть тих результатів, які демонструють вагнерівці під час штурмових дій. І ось у такий спосіб продовжують конкуренцію, – зазначив він.

Юсов зауважив, що конкретні дати виведення військ не варто обговорювати, адже цей інформаційний посил може сильно відрізнятися від реальних планів та стану речей.

– Тому тут не треба занадто серйозно сприймати. Ну, кажуть про 10 травня, добре, 11 побачимо. Якщо вийдуть, ухвалять мудре рішення для збереження життя особового складу, який залишився, – додав він.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин заявив, що терористи ПВК Вагнера “залишать Бахмут” до 10 травня через відсутність боєприпасів.

При цьому у ЗСУ вважають, що Пригожин зробив заяву про “вихід із Бахмута” через те, що у ПВК Вагнера закінчуються бойовики.

Андрій Юсов, Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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