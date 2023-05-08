На інспекцію очікують 90 суден. РФ знову заблокувала зерновий коридор

Росія укотре фактично заблокувала роботу зернового коридору, відмовившись реєструвати судна на вхід і проводити їхні інспекції.

Про це повідомляє Мінінфаструктури.

Зазначено, що деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Станом на сьогодні на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – судна, які йдуть під завантаження. Водночас інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

– Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на чинну ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН і Туреччини, – додають у відомстві.

У Мінінфаструктури також повідомили, що через дії РФ експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що у Стамбулі представники Спільного координаційного центру (СКЦ) Росії, України, Туреччини та ООН не змогли досягти угоди про продовження експорту українського зерна з портів Чорного моря.

Джерело : Мінінфраструктури

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.