У Стамбулі не змогли дійти згоди щодо продовження Зернової угоди

У Стамбулі представники Спільного координаційного центру (СКЦ) Росії, України, Туреччини та ООН не змогли досягти угоди про продовження українського експорту зерна з портів Чорного моря.

Про це повідомив прессекретар генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Він зазначив, що генсек ООН передав усім сторонам пропозицію щодо подальших дій, “спрямованих на вдосконалення та розширення зернової ініціативи, враховуючи позиції, висловлені сторонами”.

– Ми закликаємо всі сторони продовжувати обговорення, подолати оперативні виклики та працювати над повною реалізацією та продовженням ініціативи, — сказав він.

За словами речника генсека ООН, тривають щоденні інспекції раніше авторизованих суден і заохочує країни продовжувати переговори щодо нових кораблів.

Нагадаєло, 26 квітня Росія знову заблокувала роботу Чорноморського зернового коридору. Представники Росії відмовилися узгоджувати рух суден до/з морських портів України гуманітарним коридором, який діє в межах Чорноморської Ініціативи з експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом.

Джерело : CNN

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