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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти “евакуюють” жителів Енергодара, які мають російські паспорти – Генштаб

російські солдати
Фото: Depositphotos

На окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті ті, хто отримав російський паспорт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Людей вивозять у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ – на місцеві бази відпочинку.

Найперше евакуації підлягають ті люди, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

Раніше гауляйтер Запорізької області Євген Балицький повідомляв, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.

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російські окупанти

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті загарбники спровокували шалену паніку та величезні черги. Так, на центральній площі міста стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Евакуація, Енергодар, Запорізька область
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