Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти “евакуюють” жителів Енергодара, які мають російські паспорти – Генштаб
На окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять так звану евакуацію місцевих жителів. У пріоритеті ті, хто отримав російський паспорт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Людей вивозять у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ – на місцеві бази відпочинку.
Найперше евакуації підлягають ті люди, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.
Раніше гауляйтер Запорізької області Євген Балицький повідомляв, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті загарбники спровокували шалену паніку та величезні черги. Так, на центральній площі міста стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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