Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни

Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

Нині в Україні – День пам’яті та примирення. Уже восьмий рік поспіль саме цього дня ми разом з усією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.

8 Травня, 23:58

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