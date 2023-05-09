Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи в регіоні
У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація після вибухів контрольована.
– Поки з міркувань безпеки не можу оприлюднити жодної інформації! Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо. Прошу не обговорювати нічого в соцмережах. Не допомагайте ворогу краще зорієнтуватися. Реагуйте на сигнали тривоги. Чекайте офіційної інформації. Вранці – на цьому ж місці, – зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.
Президент Єврокомісії приїде до Києва 9 травня
У вівторок, 9 травня, до України прибуде з офіційним візитом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це поінформував на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер. Запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із українським лідером Володимиром Зеленським.
Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя
У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Американське видання Associated Press має нагороду за екстрену фотозйомку з Маріуполя.
Пулітцерівську премію здобули українські співробітники AP – відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.
Зеленський анонсував розробку нової концепції безпеки для України
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні безпекову нараду, під час якої обговорили розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України.
Про це глава держави заявив у відеозверненні за 8 травня 2023 року. За його словами, влада України комплексно відповість на всі питання, які стосуються безпеки мирних жителів.
Нині в Україні – День пам’яті та примирення. Уже восьмий рік поспіль саме цього дня ми разом з усією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.Христина Гавриш, Юля Захарченко