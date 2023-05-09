Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна Live
Live
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни

Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
9 Травня, 0:45

У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи в регіоні

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація після вибухів контрольована.

– Поки з міркувань безпеки не можу оприлюднити жодної інформації! Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо. Прошу не обговорювати нічого в соцмережах. Не допомагайте ворогу краще зорієнтуватися. Реагуйте на сигнали тривоги. Чекайте офіційної інформації. Вранці – на цьому ж місці, – зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

9 Травня, 0:33

Президент Єврокомісії приїде до Києва 9 травня

У вівторок, 9 травня, до України прибуде з офіційним візитом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це поінформував на брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер. Запланована зустріч Урсули фон дер Ляєн із українським лідером Володимиром Зеленським.

9 Травня, 0:29

Українські фотографи здобули Пулітцерівську премію за кадри з Маріуполя

У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Американське видання Associated Press має нагороду за екстрену фотозйомку з Маріуполя.

Пулітцерівську премію здобули українські співробітники AP – відеожурналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та відеопродюсер Василиса Степаненко.

9 Травня, 0:27

Зеленський анонсував розробку нової концепції безпеки для України

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні безпекову нараду, під час якої обговорили розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні за 8 травня 2023 року. За його словами, влада України комплексно відповість на всі питання, які стосуються безпеки мирних жителів.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 08.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Відео
Світові новини
Чорна сторона перемоги – це горе і величезні втрати: День пам’яті та примирення в історії

Нині в Україні – День пам’яті та примирення. Уже восьмий рік поспіль саме цього дня ми разом з усією Європою вшановуємо тих, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Адже саме 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина капітулювала.

Христина Гавриш, Юля Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (08.05.2023)
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (08.05.2023)
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (08.05.2023)
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Найстрашніше було, коли не чула плачу дитини: киянка про перші хвилини після влучання дрона
Вибухи у Дніпропетровській і Харківській областях: 440-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь