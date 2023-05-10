Реваншизм Росії буде роздавлений, перемога – питання часу – Зеленський
Лише питання часу, коли ми зможемо відновити справедливий мир для нашої частини Європи, для України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 9 травня 2023 року.
– Сьогодні ми всі змогли побачити, коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу. Вчора, 8 травня, Європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом. Не було б у нас такої об’єднаної Європи, Європи без агресії та реваншизму, – сказав український лідер.
Він нагадав, що сучасна Європа поважає різні культури та вирішує суперечки виключно в правовій площині.
– Чим більше люди знатимуть чесну історію, чим більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями XX і XXI століття, тим більше цінуватимуть цю послідовність. День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи. Європи, як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України, – додав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що це лише питання часу, коли теперішній агресор, Росія, програє як той агресор, нацистська Німеччина.
– І російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу, – сказав він.
Президент сказав, що сьогодні День Європи в Україні відзначався разом з Європою. А візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до України був, за словами президента, символічним і дуже продуктивним.
– Обговорили і нашу оборону, і те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію. Активно готуємо разом з Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи в євроінтеграції. Звичайно, обговорили і експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Ми маємо вирішити її в чіткому дусі існуючої між нами договірної бази, – сказав він.
Володимир Зеленський подякував фон дер Ляєн і за візит, і за участь у засіданні групи, яка займається утворенням трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Президент повідомив, що у засіданні взяли участь 37 учасників, а також міжнародні держави та інституції. Він нагадав, що звернувся до учасників засідання та закликав їх рухатись без зупинок, допоки країна-агресор не понесе відповідальність.
Український лідер також розповів, що мав сьогодні зустріч зі спільнотами європейських університетів з Британії, Швеції, Франції, Італії, Іспанії, Угорщини, а також з українськими студентами.
– Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібна Європі. Та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу, – розповів він.
Глава держави також повідомив, що Україна має чергові хороші новини від партнерів.
– Із того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – $1,2 млрд. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць, – сказав він.
Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену, а також обом партіям Конгресу США і кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає Україні міцності.
Президент повідомив, що Україна також продовжує працювати з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами.
Окремо Володимир Зеленський подякував парламенту Франції за рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи Вагнера.
– Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений, – сказав він.
Президент додав, що сьогодні, після того, як Росія вкотре намагалася познущатися з українців, він особливо дякує Повітряним силам Збройних сил України та іншим захисникам, які боронять державу.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников