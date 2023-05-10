Реваншизм Росії буде роздавлений, перемога – питання часу – Зеленський

Лише питання часу, коли ми зможемо відновити справедливий мир для нашої частини Європи, для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 9 травня 2023 року.

– Сьогодні ми всі змогли побачити, коли державі повернуто чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу. Вчора, 8 травня, Європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму, про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи День Європи, вшановуємо досягнення, якого просто не було б, якби не було перемоги над нацизмом. Не було б у нас такої об’єднаної Європи, Європи без агресії та реваншизму, – сказав український лідер.

Він нагадав, що сучасна Європа поважає різні культури та вирішує суперечки виключно в правовій площині.

– Чим більше люди знатимуть чесну історію, чим більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями XX і XXI століття, тим більше цінуватимуть цю послідовність. День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а одразу за ним – День Європи. Європи, як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий і справедливий мир для нашої частини Європи, для України, – додав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що це лише питання часу, коли теперішній агресор, Росія, програє як той агресор, нацистська Німеччина.

– І російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу, – сказав він.

Президент сказав, що сьогодні День Європи в Україні відзначався разом з Європою. А візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до України був, за словами президента, символічним і дуже продуктивним.

– Обговорили і нашу оборону, і те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію. Активно готуємо разом з Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи в євроінтеграції. Звичайно, обговорили і експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Ми маємо вирішити її в чіткому дусі існуючої між нами договірної бази, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував фон дер Ляєн і за візит, і за участь у засіданні групи, яка займається утворенням трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Президент повідомив, що у засіданні взяли участь 37 учасників, а також міжнародні держави та інституції. Він нагадав, що звернувся до учасників засідання та закликав їх рухатись без зупинок, допоки країна-агресор не понесе відповідальність.

Український лідер також розповів, що мав сьогодні зустріч зі спільнотами європейських університетів з Британії, Швеції, Франції, Італії, Іспанії, Угорщини, а також з українськими студентами.

– Поговорили з ними про сміливість, яка завжди буде потрібна Європі. Та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу, – розповів він.

Глава держави також повідомив, що Україна має чергові хороші новини від партнерів.

– Із того, що можна сказати публічно, – є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг – $1,2 млрд. Артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі Джо Байдену, а також обом партіям Конгресу США і кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає Україні міцності.

Президент повідомив, що Україна також продовжує працювати з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами.

Окремо Володимир Зеленський подякував парламенту Франції за рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи Вагнера.

– Це те, що має бути ухвалено всім світом – кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні, після того, як Росія вкотре намагалася познущатися з українців, він особливо дякує Повітряним силам Збройних сил України та іншим захисникам, які боронять державу.

Джерело : Офіс президента

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