Україна має план Б на випадок виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи – міністр
Україна має план Б на випадок остаточного припинення роботи зернового коридору.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону Єдині новини.
Чорноморська зернова ініціатива не працює з кінця минулого тижня. Два дні поспіль російська сторона блокує будь-які перевірки суден, що намагаються пройти зерновим коридором.
– Зараз він юридично ніби й працює, а фактично Російська Федерація намагається блокувати будь-який прохід кораблів, робота паралізована на 90%, – сказав міністр.
Росія погрожує взагалі вийти з угоди 18 травня. За словами міністра, Україна готова до такого сценарію, але розраховує його все-таки уникнути. Він сказав, що завжди є план Б, проте зараз слід сконцентруватися на плані А.
За словами Сольського, перспективи зернового коридору стануть очевидними протягом кількох найближчих тижнів.
Він зазначив, що у липні, навіть за найгіршого сценарію, залишки для вивезення з минулого сезону будуть невеликими. Сольський додав, що паралельно проводиться багато роботи і є декілька сценаріїв, які будуть залучені у разі найгірших ситуацій.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников