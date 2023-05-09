Україна має план Б на випадок виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи – міністр

Україна має план Б на випадок остаточного припинення роботи зернового коридору.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чорноморська зернова ініціатива не працює з кінця минулого тижня. Два дні поспіль російська сторона блокує будь-які перевірки суден, що намагаються пройти зерновим коридором.

– Зараз він юридично ніби й працює, а фактично Російська Федерація намагається блокувати будь-який прохід кораблів, робота паралізована на 90%, – сказав міністр.

Росія погрожує взагалі вийти з угоди 18 травня. За словами міністра, Україна готова до такого сценарію, але розраховує його все-таки уникнути. Він сказав, що завжди є план Б, проте зараз слід сконцентруватися на плані А.

За словами Сольського, перспективи зернового коридору стануть очевидними протягом кількох найближчих тижнів.

Він зазначив, що у липні, навіть за найгіршого сценарію, залишки для вивезення з минулого сезону будуть невеликими. Сольський додав, що паралельно проводиться багато роботи і є декілька сценаріїв, які будуть залучені у разі найгірших ситуацій.

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