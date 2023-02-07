Слухали музику надто гучно: у Києві в автобусі через зауваження сталася бійка

Лютий, 07 в 14:10

У Києві через музику сталася бійка в салоні автобусу.

Конфлікт трапився на тлі того, що двоє молодих людей дуже голосно слухали веселу музику. Чоловік зробив їм зауваження, він зазначив, що не варто слухати веселу музику під час війни. На прохання стишити або вимкнути її, хлопці почали ображати чоловіка нецензурними словами. Зав’язалася бійка.

На відео видно штовханину в автобусі. Немолодий чоловік, який зробив зауваження хлопцям, вже з розбитим обличчям. Він намагається виштовхати молодика з автобусу, а той б’є його ногами.

Зараз дивляться Читайте Кинувся та відкрив стрільбу: у Білій Церкві чоловік напав на дітей та перехожого У поліції Києва кажуть, що наразі їм невідомий номер автобусу, де відбулася бійка. Вони зазначили, що, скоріш за все, подія сталася на лівому березі столиці.

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