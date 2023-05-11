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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нічна повітряна тривога і контратака ЗСУ під Бахмутом: 442-й день війни

Нічна повітряна тривога і контратака ЗСУ під Бахмутом: 442-й день війни
11 Травня, 0:41

У Краматорську пролунало щонайменше два вибухи

У Краматорську пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Перед цим у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.

Війна в Україні
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Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
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