Литва доставила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

– Сьогодні ввечері Литва доставила ще шість позашляховиків Land Rover і військові продовольчі пайки в Україну. Усе потрібно для підтримки мобільності, – написав він.

Tonight ???????? @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to ????????. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

На початку квітня поточного року міністр оборони Анушаускас анонсував пакет допомоги Україні на суму €41 млн.

Крім того, парламент Литви 6 квітня одноголосно ухвалив резолюцію щодо літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше закликав розробити конкретні механізми інтеграції України в НАТО, а не повторювати “заїжджені фрази” про відкриті двері НАТО.

Перед цим, ще в березні 2023 року, Сейм Литви одноголосно визнав приватну військову компанію Вагнера, що воює проти України, терористичною організацією.

Від Литви Україні також було поставлено зенітні гармати L-70, завдяки яким можна знищувати ворожі вертольоти, БПЛА і літаки на відстані до 5 км, при цьому ігноруючи погодні умови.

Фото: Arvydas Anušauskas

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