Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримала від Литви нову партію позашляховиків Land Rover

Україна отримала від Литви нову партію позашляховиків Land Rover

Литва доставила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

– Сьогодні ввечері Литва доставила ще шість позашляховиків Land Rover і військові продовольчі пайки в Україну. Усе потрібно для підтримки мобільності, – написав він.

На початку квітня поточного року міністр оборони Анушаускас анонсував пакет допомоги Україні на суму €41 млн.

Крім того, парламент Литви 6 квітня одноголосно ухвалив резолюцію щодо літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше закликав розробити конкретні механізми інтеграції України в НАТО, а не повторювати “заїжджені фрази” про відкриті двері НАТО.

Перед цим, ще в березні 2023 року, Сейм Литви одноголосно визнав приватну військову компанію Вагнера, що воює проти України, терористичною організацією.

Від Литви Україні також було поставлено зенітні гармати L-70, завдяки яким можна знищувати ворожі вертольоти, БПЛА і літаки на відстані до 5 км, при цьому ігноруючи погодні умови.

Фото: Arvydas Anušauskas

Литва, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла: інтерв’ю з Каєю Каллас
Кая Каллас
Столтенберг після розмови Сі та Зеленського нагадав, що Китай досі не засудив вторгнення РФ
Єнс Столтенберг
Китай зобов’язаний допомогти відновити територіальну цілісність України – представник Єврокомісії
Ерік Мамер
Як зареєструватися на НМТ 2023: покрокова інструкція
НМТ 2023
Не може бути миру за рахунок територіальних компромісів – Зеленський про розмову із Сі
Володимир Зеленський
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
Україна отримала від Литви нову партію позашляховиків Land Rover
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
Україна отримала від Литви нову партію позашляховиків Land Rover
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь