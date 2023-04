Литва доставила в Україну шість позашляховиків Land Rover і продовольчі пайки для військових.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Tonight ???????? @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to ????????. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023