Італія абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру.

– Є сьогодні й спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО, – сказав він під час свого традиційного звернення.

Крім того, голова нашої держави зазначив, що Італія продовжить підтримку України.

– Погоджуємо з Джорджею, пані прем’єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО, – каже він.

Зеленський подякував всім, людям, які були на вулицях Рима з українськими прапорами та зустрічали нашу делегацію з відкритим серцем.

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