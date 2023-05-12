Rheinmetall та Укроборонпромом уклали контракт на створення танкового заводу

Німецький концерн Rheinmetall спільно з Укроборонпромом створить в Україні підприємство з ремонту та виробництва танків. Про це повідомило видання Handelsblatt.

Директор концерну Армін Паппергер у коментарі виданню сказав, що контракти вже підписані.

За його словами, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексного передання технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.

— Rheinmetall ремонтуватиме і вироблятиме танки в Україні. Концерн заснував із цією метою спільне підприємство з українською державною компанією Укроборонпром. Партнери розглядають можливість будівництва нового заводу, — пише видання з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе керування нею. Зазначається, що це може бути повністю новий завод, збудований з нуля.

В Укроборонпромі поки не коментували публікацію Handelsblatt.

9 травня в Rheinmetall заявили, що мають намір виробляти танки, ППО та снаряди в Україні. Тоді гендиректор концерну заявив, що ця допомога нашій державі розрахована на середньострокову та довгострокову перспективи для можливості самостійно захиститися. Інвестиції у майбутні заводи надходитимуть від Української держави.

Фото: Rheinmetall

Джерело: Handelsblatt

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