Rheinmetall та Укроборонпромом уклали контракт на створення танкового заводу
Німецький концерн Rheinmetall спільно з Укроборонпромом створить в Україні підприємство з ремонту та виробництва танків. Про це повідомило видання Handelsblatt.
Директор концерну Армін Паппергер у коментарі виданню сказав, що контракти вже підписані.
За його словами, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексного передання технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.
— Rheinmetall ремонтуватиме і вироблятиме танки в Україні. Концерн заснував із цією метою спільне підприємство з українською державною компанією Укроборонпром. Партнери розглядають можливість будівництва нового заводу, — пише видання з посиланням на джерела.
Повідомляється, що Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе керування нею. Зазначається, що це може бути повністю новий завод, збудований з нуля.
В Укроборонпромі поки не коментували публікацію Handelsblatt.
9 травня в Rheinmetall заявили, що мають намір виробляти танки, ППО та снаряди в Україні. Тоді гендиректор концерну заявив, що ця допомога нашій державі розрахована на середньострокову та довгострокову перспективи для можливості самостійно захиститися. Інвестиції у майбутні заводи надходитимуть від Української держави.
Фото: Rheinmetall
Джерело: Handelsblatt
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